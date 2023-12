Mariah Carey visita a Joe Biden

En vísperas navideñas, la cantante estadounidense, Mariah Carey llenó la Casa Blanca de magia y alegría. Y es que la intérprete de "Touch My Body" recientemente se reunió junto a sus gemelos Monroe y Moroccan con el presidente Joe Biden.

A través de redes sociales, tanto la cantante como Biden dieron a conocer la noticia por medio de algunas fotos y videos, donde se observa a la "Reina de la Navidad" y a sus hijos disfrutando de la decoración de la casa.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, Mariah Carey expresó que la semana pasada tuvo el placer de conocer al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca, donde le dio la bienvenida a la temporada navideña.

Así mismo, por medio de un video compartido en su cuenta de "X", antes Twitter, el político dijo ser el fan número uno de la estadounidense, mientras hacía sonar su icónica canción navideña "All I want for Christmas", para posteriormente realizar un recorrido por la Casa Blanca y tomarse algunas fotografías.