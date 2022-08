Víctima de ladrones

Mientras la cantante Mariah Carey estaba de vacaciones en Italia, presuntos ladrones entraron en su mansión ubicada en Atlanta, Georgia, reportó el portal Page Six.

De acuerdo con la información, la policía confirmó el registro de una denuncia por allanamiento en la propiedad de la intérprete de "All I Want For Christmas Is You".

Los hechos se habrían registrado en julio, cuando la cantante compartió mediante sus redes sociales que estaba disfrutando de unas vacaciones con su novio Bryan Tanaka y los mellizos Monroe y Moroccan.

SIN DETALLES

Aunque no se dieron más detalles sobre los bienes presuntamente sustraídos, la policía confirmó a Page Six que la investigación relacionada al asalto sigue abierta.

Asimismo, los representantes de Mariah Carey no rindieron más comentarios al medio citado para confirmar o revelar detalles sobre el asunto.

Sin embargo, se dio a conocer que la denuncia del robo fue realizada el 27 de julio. La mansión de Atlanta de la artista se caracteriza por contar con nueve habitaciones, 13 baños, piscina, área de juegos y cancha.