Alcanza canción navideña de Mariah Carey récord en Spotify

Por: Agencia Reforma

Diciembre 13, 2024 - 06:14 p.m.

Mariah Carey, la indiscutible "reina de la Navidad", continúa haciendo historia con su icónico tema "All I Want for Christmas Is You", pues la canción, lanzada hace 30 años, acaba de superar los dos mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la primera canción navideña en alcanzar esta impresionante cifra, informó la revista People.

Spotify confirmó que "All I Want for Christmas Is You" no solo es la canción navideña más escuchada en la plataforma, sino también a nivel mundial.

Este logro es un testimonio del poder duradero y la popularidad universal de esta melodía que se ha convertido en un himno navideño para millones de personas en todo el mundo.

La canción ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, especialmente durante la temporada navideña, ya que, según Spotify, las reproducciones de "All I Want for Christmas Is You" aumentaron en un 120 por ciento a nivel mundial en el último lustro.

Este crecimiento constante demuestra que la canción sigue siendo relevante y conecta con nuevas generaciones de oyentes, sin importar el lugar.

"All I Want for Christmas Is You" ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, además de ser la primera canción navideña en haber sido incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso.

Estos logros consolidan el estatus de la canción como un clásico atemporal, y para celebrar el 30 aniversario del álbum "Merry Christmas" y el éxito continuo de "All I Want for Christmas Is You", Mariah Carey está llevando a cabo una gira navideña de 20 ciudades.

"Esto es más que increíble. ¡Me siento honrada de que 'All I Want For Christmas Is You' sea la primera canción navideña en Spotify en alcanzar las dos mil millones de reproducciones! Estoy muy agradecida con todos los oyentes de Spotify de todo el mundo que han hecho de la canción parte de su tradición navideña año tras año", compartió la cantante, en un comunicado para People.

Mariah Carey ha demostrado una vez más por qué es considerada la "reina de la Navidad", y que con "All I Want for Christmas Is You" ha creado un legado musical que trasciende generaciones y fronteras.