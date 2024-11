Estrena telenovela

Por: Agencia Reforma

María Sorté tiene más de cuatro décadas siendo madre en la vida real, y si bien la crianza es un tema personal, ha dejado ver mucho de eso en la ficción.

Hace 50 años fue su breve participación en la telenovela "Mundo de Juguete", que marcó su debut, pero nadie que haya vivido a finales de los 80 puede olvidar la progenitora que fue en "Mi segunda madre", melodrama de Juan Osorio.

LA NUEVA

A esto se suma, ahora, su nuevo protagónico en la telenovela "Las hijas de la señora García", en donde interpreta a Ofelia, una madre que, por el excesivo amor a sus hijas y la necedad de querer controlar cada aspecto de sus vidas, termina consiguiendo el rechazo de ambas y, con ello, un sufrimiento emocional.

Este drama la invita a reflexionar sobre la maternidad —la propia y la de muchas mujeres más—en especial, remarca lo complicado que es ser madre, sin importar la edad que se tenga o la generación a la que se pertenezca. Una labor que, para ella, requiere comprensión, paciencia y también confianza.

"Yo creo que no existe una madre que no haya intentado de alguna manera estar sobre sus hijos: ´siéntate bien, párate bien, te estás jorobando, esto, lo otro´, o sea, no existe una madre que no lo intente, pero acá Ofelia García sí pasa todos los límites. Y esto también les va a servir a algunas madres para reflexionar o, ¿por qué no?, incluso a algunos hijos que digan:ahí está mi mamá", describe la actriz.