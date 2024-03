María Rojo exhibe supuestos malos tratos de Iñárritu a extras

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2021, el ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu enfrento fuertes señalamientos de presunto maltrato a las personas que trabajaron con él durante la filmación de la cinta "Limbo", específicamente a los llamados extras.

En ese entonces, diferentes testimonios comenzaron a circular en las redes sociales, donde acusaban a Iñárritu de ejercer pésimas condiciones laborales, ya que, presuntamente, los obligaba a mantenerse en una misma posición hasta por seis horas; además de que no les tenía permitido comer, ir al baño o descansar hasta que la escena quedara perfecta; algo que podía demorar hasta 40 repeticiones.

Ahora, tres años después, la actriz María Rojo revivió estas mismas acusaciones contra el cineasta, esto en una entrevista que concedió al canal de YouTube del "Burro" Van Rankin.

Durante la charla, Rojo aclaró que aunque ella no ha trabajado con el cineasta, sí sabe de la reputación que lo rodea y que, en esta caso, fueron los extras de "Bardo", última producción del director, se quejaron del maltrato que recibieron; incluso, habrían interpuesto una demanda.

"¿No te han contado de 'Bardo'?, los extras, que nunca dan lata, que los puedes tener 400 horas en el sol y son heroicos; le metieron una demanda para que dejara de tratarlos mal. Le chiflaron cuando él habló y les agradeció", dijo la actriz indignada.

A pesar de esto, la protagonista de "Mujeres asesinas" no dejó de alabar el talento y la visión de Iñárritu, a quien considera todo un genio de la pantalla grande: "(Es) Un genio, pero un genio no debe tratar mal a la gente, más si eres tan inteligente. No debe tratarla mal, de hacer un infierno de todo lo que filma", agregó.

Por su parte, el conductor también contó una anécdota desagradable con el llamado "Negro", y es que, aseguró que se contactó con él para invitarlo a su podcast, pero se le quitaron las ganas cuando éste le respondió: "pero, ¿qué te voy a decir yo a ti?".

Las palabras de ambos famosos dividieron la opinión de los usuarios, pues aunque muchos tacharon al ganador del Oscar como inhumano, otros más defendieron la perfección en sus obras: "Es un tipo que le gusta su trabajo y le gusta hacer las cosas bien, así es la gente perfeccionista cuando está trabajando", "Conocí a gente que trabajó con él y efectivamente es un maltratador", "Escuché que Iñárritu anda muy agobiado por este asunto", "dejen de hablar mal de los demás", "Parece que los extras dijeron que Iñárritu los dejaba sin comer; si así fue, no hay calidad humana, ni empatía, ni calidad moral", son algunos de los comentarios que pueden leerse.