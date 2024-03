Revalora María León su trabajo

"Me sigue costando trabajo saber cuánto cobrar. La pregunta es, ¿cómo defines cuánto vale tu trabajo?". María León, actriz, cantante y bailarina

Ciudad de México.- Con 22 años de trayectoria artística, a María León le sigue costando trabajo definir cuánto debe cobrar; sin embargo, ha empezado a reflexionar sobre el valor de su trabajo.

"Llevó aquí en la Ciudad de México tanto tiempo y una de las cosas que me cuestan mucho es que no sé cobrar. Sí, es una de las cosas más difíciles de hacer porque sí estoy cumpliendo mi sueño, pero lo que estoy haciendo tiene un valor y un costo", reflexionó la originaria de Zapopan, Jalisco, en entrevista.

La intérprete de "Piérdeme el Respeto" estuvo presente en una de las charlas del festival EQUAL de Spotify, donde logró reunirse con más mujeres de la industria musical para compartirse consejos.

SE NUTRE DE OTRAS COMPOSITORAS

"Platiqué con más mujeres sobre los parámetros del valor de las cosas que hacemos, no solamente porque nuestra música por ser hermosa tiene un valor, también influimos nosotros como persona, el tiempo que dedicamos e invertimos en prepararnos. O el hecho de irnos de nuestra casa -que es tiempo que perdemos con nuestra familia-. ¿Cuánto vale nuestro tiempo, esfuerzo e inversión?

"Hay que responder esas preguntas en el hecho de que hoy podemos tocar la guitarra o cantar. Sin olvidar lo que gastamos en clases de canto. Todo ese tipo de cosas deben entrar en el tabulador para saber cuánto cuesta nuestro tiempo, dar un concierto o cobrar por una mención en redes sociales", comentó.

La ex vocalista de Playa Limbo consideró que platicar e intercambiar experiencias con otras compositoras fue algo que la nutrió.

"Me encantó que de pronto se abrieron temas que uno los conoce por inercia y el camino de la vida te llevó a entenderlos, a veces por las buenas y luego por las malas. Son tantas cosas en la industria, ya no es solamente cantar, ahora importan los posteos en redes, cosas de mercadotecnia o si te conviertes en una imagen", afirmó.





REPARA SU CORAZÓN

María León suele sanar a través de sus canciones. Luego de que le rompieran el corazón hace algunos meses, la cantante empezó su proceso de reconstrucción para creer de nuevo en el amor.

"He estado fotografiando mis cambios en canciones, cómo ha sido mi sanación desde el momento en que me sentí rechazada y descorazonada, y tuve que volver a presentarme para ver si alguien me quería. Históricamente se nos enseña que la fortaleza está en aguantar, pero a veces la fortaleza no está en quedarse, sino en saberse ir a tiempo", comentó.

Después de componer "Ayer Lloré", en su nueva canción "Mírame" quiso plasmar las emociones que sintió al recibir un mensaje inesperado de su ex novio mientras está rehaciendo su vida con alguien. La artista apostó por hacer el tema en bachata con tintes de pop y montar su propia coreografía.

"Ya cuando soltaste, cuando estás en un lugar mejor, entonces aparecen los fantasmas con un mensaje que dice: ´Hola, perdida. Hola, ¿qué haces?´. En mi caso fue un mensajito de: ´Feliz cumpleaños. No creas que se me olvidó´. Me dieron ganas de responderle: ´A mí tampoco, hijo de tu...´", platicó.