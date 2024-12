Responde a críticas

Por: El Universal

Diciembre 11, 2024 -

Después de ser severamente señalada por su participación en el homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes, María del Sol cuenta que, en realidad, su interpretación del tema "Nos volveremos a encontrar" no fue dedicado a la diva, sino a sus hijas y a otros seres queridos que, ahora, adolecen su ausencia, afirmando que la primera actriz ya se encuentra en un lugar mejor.

En entrevista para "Ventaneando", del Sol abordó las críticas que ha recibido por la forma en que interpretó "Nos volveremos a encontrar", la canción que eligió para cantar durante el homenaje a doña Silvia.

A pocos minutos de que la cantante realizara su actuación se hizo tendencia en redes sociales, debido a que hubo muchas personas que desaprobaron que pidiera a las y los presentes que se pusieran de pie y aplaudieran, como si de un concierto se tratase, cuando era un homenaje para despedir a Pinal.

María del Sol se defendió y argumentó que su canción se trata de una composición que escribió para tres de sus seres queridos más cercanos, luego de que partieran de este plano.

"Quise cantar esta canción porque dije: ¿Qué inspiró ´Nos volveremos a abrazar´?, la partida de mi mamá, la de mi hermana, la de mi hermano", dijo.

Otro de los motivos que la animó a cantar este tema fue que no es triste, pues buscaba proveer de un momento de júbilo para la familia Pinal, a quien asegura que fue a quien dedicó la canción y no a doña Silvia, destacando que ella se encuentra descansando en paz y en un lugar mejor que todas y todos nosotros.

"No es una canción triste por eso me gusta, yo no le canté a la señora Silvia Pinal, no sé si me expliqué, quise consolar a la familia que está aquí; doña Silvia está increíble, ¿sí me explico?, pero la familia no", indicó.

Además, se dijo agradecida de haber tenido la oportunidad de participar en el homenaje, ya que nunca se imaginó que podría cantar en un recinto de tales dimensiones.

"Agradezco mucho la invitación, estar en Bellas Artes es algo que en mi vida me imagine y ante un evento tan majestuoso", ahondó.

Finalmente dijo experimentar tristeza frente a la actitud del público y aquellos que la criticaron.

"La gente a veces es tan cruel, cuando desconocen el trasfondo, crucificamos a quienes se nos da la gana; no hagamos eso porque pueden destruir vidas. Me entristece ver la pobreza del ser humano que destruye con la boca sin saber".