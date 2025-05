No piensa aún en el retiro

A casi nada de llegar a los 70 años de vida, de los cuales 50 los ha vivido entre sets de grabaciones y los escenarios, María Conchita Alonso no ha pensado en su retiro, sigue haciendo lo que ama por "necesidad del alma".

Y está encantada de volver a la ciudad con el nuevo espectáculo "Despechadas", donde comparte escenario con otras mujeres íconos de la música de los años 70 y 80, como Rocío Banquells, Denisse De Kalaffe y Manoella Torres.

NO CANTA POR DINERO

"Cuando salgo a un escenario y el maravilloso público me mata de aplausos, para mí no hay nada más maravilloso que eso. Estoy aquí por necesidad del corazón y del alma, no por dinero, lo que más quiero es seguir haciendo esto hasta que mi cuerpo aguante, porque a mí todavía me estremece lo que hago.

En este show sabemos la historia que tenemos cada una, nos admiramos, disfrutamos lo que hacemos y nos respetamos, no hay egos", contó la artista.

"Despechadas", donde también se encuentran María del Sol y Ednita Nazario como invitadas en algunos shows, se estrenó la semana pasada en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México.