¿Por qué el personaje de "Chilindrina" no pertenece a "Chespirito"?

Lo que empieza bien no siempre termina de la misma forma, eso le pasó al equipo de "Chespirito" comandado por Roberto Gómez Bolaños, quien tuvo la idea de crear una vecindad en la que habitaron diferentes personajes como "La Chilindrina", "Quico", "Doña Florinda", "La Bruja del 71" y "Don Ramón", personalizados por actores que al paso del tiempo no estuvieron de acuerdo con que sólo fuera Gómez Bolaños su creador.

María Antonieta de las Nieves, quien le dio vida a "La Chilindrina", y Carlos Villagrán, quien encarnó a "Quico", pelearon los derechos de estos personajes a su creador "Chespirito", lo que provocó que entre ellos surgiera un distanciamiento que empañó la magia de la Vecindad del "Chavo del 8".

En el caso de María Antonieta, lo hizo cuando Bolaños le dijo que ya no harían más "El Chavo del 8" debido a que él ya no se sentía competente de interpretar a un niño hábil debido a su edad, idea con la que no estuvo de acuerdo, pues ella era menor que él 20 años, por lo que le advirtió que seguiría siendo "La Chilindrina".

María Antonieta de las Nieves tuvo una entrañable amistad con "Chespirito", aunque no pudo despedirse de él porque nunca la comunicaron cuando hablaba a su casa.

María Antonieta se queda con "La Chilindrina"

De acuerdo con la versión de María Antonieta, fue en 1995 cuando registró el personaje, ella pretendía registrar a "La Chilis", pero al enterarse que el registro no estaba actualizado, y reconociendo que fue ella quien el dio vida no sólo con la voz, sino con ideas de su aspecto, como el suéter chueco, el vestido, las pecas, los lentes, y las colitas sueltas, registró el personaje a su nombre, sin desconocer que Gómez Bolaños también era el creador.

"El personaje era de los dos porque él le puso el nombre y yo le puse el físico", dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde precisó que cuando se dio cuenta que iba a tener problemas con sus presentaciones y el personaje que la hizo conocida a nivel mundial, se asesoró legalmente.

María Antonieta reconoció que gracias a los "maravillosos scrips de 'Chespirito', ella estaba donde estaba" e inició con los trámites de derecho de autor, el litigio duró dos años, tiempo en el que María Antonieta sufrió pensando en que en cualquier momento ya no iba a poder actuar como "La Chilindrina", hasta que los derechos de autor dijeron: "La Chilindrina" es de María Antonieta de las Nieves, nadie la puede hacer más que ella".

La actriz juntó las pruebas de que en los últimos cinco años sólo ella había personificado a "La Chilindrina", por lo que el trámite fue relativamente fácil.

En aquella charla, María Antonieta admitió que tal determinación legal molestó mucho, en su momento al hijo de "Chespirito", Roberto Gómez Fernández, rencillas que quedaron olvidadas tiempo después.

De las Nieves está en buenos términos con la familia de "Chespirito", incluso la invitaron a participar en la serie de su padre "Chespirito: sin querer queriendo", gesto que la actriz de 75 años agradeció con un emotivo mensaje.

Aunque "La Chilindrina" no pudo despedirse de "Chespirito", recuerda con cariño la última vez que lo vio en el aeropuerto de Miami, en esa ocasión se saludaron, se abrazaron y acordaron hablar por teléfono, momento que nunca llegó, pues jamás la comunicaron con él, a pesar de que Florinda Meza le dio el teléfono de casa.