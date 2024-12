Margot Robbie quiso desnudarse en 'El Lobo de Wall Street'

Por: Agencia Reforma

Diciembre 02, 2024 - 02:02 p.m.

Si eres fan de la famosa escena del desnudo frontal de Margot Robbie en El Lobo de Wall Street, a quien debes agradecerle no es a Martin Scorsese, sino a la actriz, pues de ella fue la idea de posar al natural.

Mientras hablaba en el podcast Talking Pictures, con Ben Mankiewicz, la también productora reveló que Scorsese le ofreció la oportunidad de no aparecer completamente desnuda en la película... algo que rechazó.

"Scorsese me dijo: 'Tal vez puedas usar una bata si no estás cómoda'. Pero eso no es lo que el personaje haría en esa escena. El punto es que ella va a salir completamente desnuda, esa es la carta que está jugando en este momento", reconoció Robbie, de 34 años.

La escena en cuestión muestra a la actriz haciendo un desnudo completamente frontal como su personaje, Naomi Lapaglia, futura esposa del empresario Jordan Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio.

Robbie tenía apenas 20 años cuando filmó El Lobo de Wall Street, que sirvió para impulsar su carrera y darla a conocer al mundo. En gran parte gracias a la candente escena antes mencionada.

En otro momento del filme, cuando su personaje conoce por primera vez al de DiCaprio, la escena debía terminar con ambos besándose, pero Robbie decidió en su lugar darle una cachetada al actor.

"Pensé: 'Podría besar a Leonardo DiCaprio ahora mismo, y eso sería genial. No puedo esperar a contárselo a todos mis amigos'. Y luego pensé que no. Y simplemente le di una cachetada" dijo Robbie.

"Se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron tres segundos. Todos se echaron a reír. Leo y Marty se rieron mucho. Dijeron: 'Eso fue genial'".

Pese al apoyo del cineasta y su coprotagonista, Robbie reconoció que quizás no fue una gran idea en el momento, pero que su único deseo era serle fiel a su personaje de Naomi.

"Me puse a pensar: 'Me van a arrestar, estoy bastante segura de que eso es asalto o agresión física. No solo nunca volverás a trabajar, de hecho irás a la cárcel por esto, idiota'. Y también: '¿por qué tuviste que golpearlo tan fuerte? Deberías haberlo hecho más suave'", recordó.