Margot Robbie y Jacob Elordi se unen en un filme de moda

Los actores Margot Robbie y Jacob Elordi se han unido para protagonizar la nueva campaña de Chanel No. 5, en una colaboración dirigida por el renombrado director Luca Guadagnino.

Titulada "See You at 5", la campaña captura la esencia de la moda y el romance con un enfoque cinematográfico que combina la belleza atemporal del perfume con la narrativa de una historia de amor.

La frescura de Margot Robbie y Jacob Elordi en una campaña icónica

El cortometraje sigue a Margot y Jacob por las carreteras de California, mostrando un encuentro fallido entre los dos. El filme destaca la elegancia de ambos actores y su capacidad para transmitir deseo y sensualidad a través de una historia íntima y visualmente cautivadora.

Según Margot, hay algo "fuerte y apasionado en el color rojo", que es el tono de la vestimenta que usó en el filme, en el video, la actriz luce un conjunto de saco con falda de punto tipo tweed.

También mencionó en su entrevista con Vogue que "hay una fuerza real en esta fragancia. Cuando pienso en el tipo de mujer que podría llevar Chanel nº 5, pienso que es una mujer poderosa, llena de deseos".

La colaboración entre estos dos talentos no solo ha generado expectativas en el mundo de la moda y el cine, sino que también reitera el poder de las marcas de lujo para contar historias impactantes a través del arte y la belleza. Margot Robbie y Jacob Elordi aportan una frescura contemporánea a esta icónica fragancia.

La elección de Margot Robbie como rostro de Chanel No. 5 coloca a la actriz en una lista selecta de celebridades que han representado esta fragancia a lo largo de los años, incluyendo a Nicole Kidman y Gisele Bündchen.

En cuanto a la colaboración con Jacob Elordi, esta nueva campaña no solo pone el foco en la clásica elegancia de Chanel, sino que también resalta la química entre ambos actores, quienes logran transmitir la esencia del perfume: un balance entre sofisticación y deseo.

Este nuevo capítulo en la historia de Chanel No. 5 reitera su estatus como un ícono de la moda y la perfumería, manteniendo su relevancia en el tiempo mientras introduce una narrativa fresca y romántica.