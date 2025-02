Mar de Regil acusa cobro excesivo en salón de belleza

Mar de Regil, hija de la actriz Bárbara de Regil, vivió una desafortunada experiencia en un salón de belleza, donde asegura que fue estafada tras solicitar un simple servicio de corte.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido relató que le cobraron una cantidad desproporcionada por un despunte.

En el video, explicó que, antes de acudir al salón, llamó para preguntar sobre los precios y le ofrecieron dos opciones: ser atendida por alguien con menos experiencia por 650 pesos, o por un profesional por 750 pesos. Aunque la diferencia le pareció extraña, decidió optar por el precio más bajo.

"Lo único que quería era que me emparejaran (el cabello). No era mucho, era poquititito", comentó.

Al llegar a la cita, a las 12:00 horas, le informaron que la persona que la iba a atender no contestaba el teléfono, por lo que el servicio lo realizaría alguien con menos experiencia, pero el costo seguiría siendo de 750 pesos. A pesar de su sorpresa, aceptó.

"Le dije sí, ya, pues está bien. Ya no importa, pero que me lo corten", agregó.

Durante el despunte, Mar notó algunos procedimientos inusuales. Habitualmente, le cortan el cabello cuando está húmedo, pero en esta ocasión, se lo empezaron a secar.

"Me lo empieza a secar y yo le dije que si no me lo tenía que cortar mojado, pero la persona me dijo que confiara en ella", explicó.

Luego, se lo plancharon y creyó que era para determinar el largo natural del cabello, pero al final, fue una decisión de la estilista.

"Pero eso literalmente lo decidió ella. Yo pedí un corte normal y me lo hizo así. Ni siquiera le dije 'péiname', ni nada. Le dije, 'ah, ya está, bueno, mil gracias'", recordó.

Al momento de pagar, le cobraron mil 500 pesos por el despunte, explicándole que el precio incluía el secado. Esto no le hizo sentido, pero decidió pagar.

"No es el dinero, me da lo mismo pagar mil 500 pesos, lo que se me hace raro es que te digan algo al principio y (te cambien las cosas). Lo único que me molesta es el abuso. Mínimo me hubieran avisado (cómo funcionaba)", expresó.

A pesar de que el corte no quedó mal, Mar notó que la persona que la atendió estaba nerviosa y, además, utilizó una máquina de corte masculina.

"Esa fue mi experiencia. Muy extraña y ya no me quejo, me dio risa. Ni ped... me robaron mil 500 pesos hoy", dijo con humor.

Sus seguidores estuvieron de acuerdo con lo que relató, destacando que en otros lugares, por un precio más bajo, ofrecen trabajos de mejor calidad. Algunos incluso compartieron sus propias experiencias:

"Ósea ni con tijera, digo, si ya te van a cobrar un servicio completo, que no te maltraten las puntas, porque según yo el cabello se maltrata si te lo cortan en seco. ¡Quién sabe, no sé si estoy mal!"; "Literal, le hiciste la venta de 1 hora"; "En ese lugar me hice las cejas, y la señora de la caja me exigió el 10% de propina, sobre una cuenta de 6k, y yo, como no sé decir NO, pagué la 'propina', me sentí asaltada"; "Claro que es el dinero, a veces uno solo va con lo justo y te salen con eso. Aparte, chocante que te hagan algo que no pediste"; "Yo pago 100 pesos y me lo lavan, secan y planchan"; "Súper, si se aprovecharon".

Algunos seguidores decidieron ir a la cuenta del salón para expresar su descontento por lo ocurrido con Mar.

"Ay no, ¡qué quemadota! ¿Cómo que tienen empleados con y sin experiencia?"; "No vayan, no caigan en manos de gente abusiva", comentaron.