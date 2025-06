Manolo Caro se convierte en padre y comparte su felicidad en redes sociales

El cineasta mexicano Manolo Caro compartió este lunes una imagen que confirma su reciente paternidad. En la fotografía, publicada en su cuenta de Instagram, aparece su mano tomada por la de un bebé, acompañada por el mensaje: "Soy el hombre más feliz del mundo".

La publicación, compartida por la mañana, recibió mensajes de felicitación por parte de colegas y amigos cercanos al director, y superó los seis mil "me gusta" en su primera hora.

Actrices como Ana de la Reguera, Sara Maldonado y Alicia Sanz, así como los actores Juan Pablo Medina, Alosian Vivancos y Luis Gerardo Méndez, reaccionaron al anuncio. "Enhorabuena, papá", escribió Sanz. "Te quiero tanto, serán muy felices junt@s", comentó Maldonado, mientras que Paty Chapoy le deseó: "Que la vida los colme de puro bueno".

Hace dos semanas, Caro habló abiertamente sobre su deseo de convertirse en padre durante una entrevista con la periodista Pati Chapoy, donde confirmó que estaba en proceso de gestación subrogada.

"Y estoy en ello, sí, estoy en ello. Estoy intentando hacerlo de la mejor forma posible porque me considero, a ver, la puedo regar mucho, pero que soy una persona muy consciente y muy respetuoso", dijo el cineasta nacido en Guadalajara.

Caro señaló que el proceso ha implicado una búsqueda cuidadosa, motivada por su interés en actuar con respeto hacia todas las personas involucradas.

"Al ser homosexual e intentar ser padre, puedes caer en historias del terror. Desde trata y otras cosas. Y me considero un hombre que respeta muchísimo la vida, que respeta muchísimo a las mujeres, a los seres humanos. Entonces me ha llevado una búsqueda () Mira, si toda la gente se cuestionara tanto lo que nos hemos cuestionado para ser padres, probablemente la humanidad sería muy diferente porque he investigado de todo y creo que he encontrado ya una forma y espero y las cosas avancen y darte pronto una buena noticia", dijo en el programa de Chapoy.

El director de las series La Casa de las Flores y Serpientes y Escaleras confirmó que el método elegido fue un vientre subrogado, con medidas específicas para asegurar que el proceso le diera tranquilidad tanto a él como a la mujer gestante.

"Sí, sí, sí, sí. Con cosas muy específicas que blinden el que no se vaya a ir a una zona donde yo no sienta seguridad ni para ella, ni para mí, ni para el bebé, que sería lo más importante", apuntó.

También compartió que el deseo de paternidad es algo que ha considerado desde hace años, y que espera poder ejercerlo de forma plena, incluso si lo hace en solitario.

"Sí. A ver, ojalá y me enamoren en el camino (compartió entre risas). No, no lo pienso así, no estoy buscando un padre para mi hijo, pero estoy muy convencido de que es algo que he deseado y que quiero intentarlo, por lo menos".

La paternidad ha sido también un impulso creativo en su carrera. En una entrevista con GENTE en 2022, relató que la serie Sagrada Familia nació tras una conversación con amigos sobre gestación subrogada, luego de que uno de ellos decidiera recurrir a ese método.

Hasta ahora, el también director de películas como Fiesta en la Madriguera y Perfectos Desconocidos no ha revelado más detalles sobre el nacimiento ni el nombre del bebé.