Jorge Medina manda mensaje de apoyo a Peso Pluma y Fuerza Regida

CIUDAD DE MÉXICO

Sin embargo, esta situación parece ser de lo más común en este género, pues según declaraciones del cantante Jorge Medina, en algún momento de su carrera, todos los que se dedican a hacer música regional han pasado por algo similar, incluido él.

"Yo ya estoy más viejo para ese tipo de cosas, a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, a todos", dijo durante una entrevista con varios medios de comunicación que fue publicada en la cuenta de YouTube del reportero Eden Dorantes.





Durante la plática, el exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón, además, mandó un mensaje a los artistas y aunque expresó que actuaron bien al no exponerse, también les recomendó acudir a las autoridades: "No debes hacer caso omiso, pero los equipos que manejan a los artistas (tienen) que tomar cartas en el asunto. Hay una autoridad que tiene que se supone debe de cuidarte y pagamos impuestos para que el gobierno haga lo suyo", dijo.

Asimismo, pidió a estos artistas hacer una revisión se su carrera y analizar lo que podrían estar haciendo mal que los pone en peligro: "Si voy a tocar y estoy haciendo mi trabajo, ¿por qué debo de tener un riesgo? Entonces habría que ver qué estás haciendo tú detrás para que provoques esas reacciones. Yo por eso le canto al amor", agregó.

Medina, por último, pidió que no se satanizara a la ciudad de Tijuana y lamentó que estos sucesos terminen por afectar al público: "Tijuana es parte del folclor de nuestro país, es una ciudad que medio mundo quiere conocer porque está llena de opinión y no se merece que estén cancelando conciertos".

En otros temas, el cantante también fue cuestionado sobre los rumores que afirman que Hassan, nombre real del cantante de la "Doble P", cobra una estratosférica cantidad por presentación y que comenzaron a circular luego de que El Coyote revelara que se negó a contratarlo para la fiesta de su hija ya que le pedía 20 millones de pesos.

Medina explicó que, aunque no ha tenido un acercamiento con el intérprete de "Ella baila sola", está seguro de que esto no es real y pidió a los medios y al público no hacer caso de los señalamientos: "No creas eso. No le he preguntado al Hassan, pero conozco a su mánager y no se me hace que sean personas así". finalizó.