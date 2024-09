Corre Jackson a supuesto mánager tras disculpa a Kamala

Hace unos días, Janet Jackson fue blanco de burlas en redes sociales por lanzar comentarios erróneos sobre Kamala Harris, candidata a presidenta de Estados Unidos.

Al día siguiente, Mo Elmasri, supuesto mánager de la cantante, difundió una disculpa pública en Buzzfeed hacia Harris, alegando que la "información errónea" y manipulada hicieron que Jackson cuestionara la etnicidad de la candidata.

Ahora, luego de que la familia de Jackson asegurara a la revista People que Elmasri no tenía ninguna afiliación con la intérprete y que no era su mánager, trasciende que el supuesto representante fue despedido.

Así lo reveló el propio Elmasri en una declaración al diario Daily Beast, este lunes, donde asegura que fue despedido por la hermana del Rey del Pop, Michael Jackson.

"Janet Jackson me despidió debido a desacuerdos entre ella, Randy Jackson (quien ha sido mánager de Janet desde hace años) y yo, después de su reunión con The Guardian y sus declaraciones desequilibradas", aseguró Mo Elmasri vía correo electrónico.

"Eso es todo lo que puedo decir. No podré recibir llamadas telefónicas debido a la gran cantidad de solicitudes que he recibido. Todo el apoyo a Kamala Harris".

Jackson causó furor luego de que The Guardian la entrevistara y le preguntara su opinión sobre Kamala Harris, a lo que la cantante respondió que no sabía mucho del tema.

"Ella no es negra. Eso es lo que escuché. Que es india. Su padre es blanco. Eso es lo que me dijeron. Quiero decir, no he visto las noticias desde hace unos días. Me dijeron que descubrieron que su padre era blanco", señaló en su momento la intérprete de "Nasty" y "Together Again".

Con la idea de que la controversia se disipara, Elmasri, quien funge como productor ejecutivo en el documental Janet Jackson: Family First, que sigue a la cantante a lo largo de su gira "Together Again" de 2023, lanzó una disculpa pública supuestamente en nombre de Janet.

"Janet Jackson quisiera aclarar sus comentarios recientes. Reconoce que sus declaraciones sobre la identidad racial de la vicepresidenta Kamala Harris se basaron en información errónea", dijo en un comunicado.

"Janet respeta la doble herencia de Harris como negra e india y se disculpa por cualquier confusión causada. Ella valora la diversidad que Harris representa y entiende la importancia de celebrarla en la sociedad actual. Janet sigue comprometida con la promoción de la unidad y la comprensión".