Mamá de Sian Chiong llora y defiende a su hijo: "lo están usando"

Sian Chiong, el cantante y actor cubano que forma parte de "La casa de los famosos México" y que está nominado, se ha convertido en uno de los personajes más criticados por los cibernautas, primero por haberse cambiado del Cuarto Mar al Cuarto Tierra, por su cercanía con Adrián Marcelo y por comentarios y acciones que varios cibernautas no han tomado a bien, por lo que su madre viajó a México para estar cerca de él y apoyarlo.

La mamá del cubano lamenta la ola de comentarios negativos que circulan sobre su hijo, por lo que a través de un video pidió comprensión y que votaran para que Sian se quedara dentro de la Casa.

La petición la hizo llorando; aseguró que contrario a lo que muchos creen, su hijo es una persona buena y noble que están usando sin que él se dé cuenta, agregó que su ingenuidad no lo ha ayudado a percatarse de lo que está pasando en el reality.

"Por favor, se los suplico, Sian no es así como ustedes están diciendo o como están pensando, yo crie a mi hijo, sé el niño que yo tengo, es un niño bueno, noble, que lo están usando y él no sabe, porque su mayor virtud y al mismo tiempo su mayor defecto es su ingenuidad, Sian es un niño muy ingenuo, y la culpa es mía porque no lo preparé para vivir en una selva, siempre lo crie para que fuera cariñoso, para que le diera el corazón a todo el mundo", expresó a TV y Novelas.

Visiblemente afectada, la madre del actor de 30 años pidió el apoyo del pueblo de México para que su hijo continúe en la competencia y así la gente lo pueda conocer.

"Les pido que le den tiempo, que lo conozcan para que vean el niño que es por favor tengan humanidad, hay que ser gentil, hay que ser tolerante, comprensivo en la vida, no se puede ser tan destructor, por favor conozcan a mi bebé y por favor voten por él", expresó.