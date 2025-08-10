Maluma regaña a madre por llevar bebé a concierto sin protección auditiva

Durante su presentación en el Palacio de los Deportes este sábado, Maluma exhibió a una mamá que había llevado a su hijo de apenas 1 año a quien movía como si fuera un juguete y que no contaba con ninguna protección para sus oídos.

Fue así como el artista expresó su preocupación por el niño y, levantando el micrófono, regañó directamente a la madre, tachándola de "irresponsable" debido al alto volumen presente en el show.

"No, no lo traiga, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. No lo traiga, no lo traiga. Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Menos? ¿Un año? Un año (...) Usted cree que es buena idea traer a un bebé a un concierto donde los decibeles están por la p*ta mierda", dijo el cantante.

¿Por qué es importante cuidar los oídos de los bebés?

Al intérprete de "Hawái" no le pareció adecuado que se llevara a un niño de apenas un año a su presentación, debido a que a esa edad es crucial cuidar sus oídos, pues aún están en desarrollo.

Los menores de edad pueden tener problemas de pérdida auditiva debido a los altos decibelios que predominan en lugares ruidosos. La exposición prolongada a estos niveles de sonido puede causar daños auditivos.

Por este motivo, se recomienda que los menores usen tapones para los oídos en lugares ruidosos y que, en caso de alguna molestia, acudan a un médico. También se sugiere realizar revisiones auditivas periódicas.

Maluma se echó un palomazo con los mariachis

Tras salir del Palacio de los Deportes, Maluma continuó la fiesta en las inmediaciones del recinto, donde cantó junto con un grupo de mariachis e interpretaron clásicos como "Cielito lindo" y "Acá entre nos".

Este próximo 13 de agosto, Maluma estará presente en Monterrey, mientras que el 15 y 16 de agosto se presentará en Guadalajara como parte de su gira "+Pretty+Dirty" en México.