Regaña a fan por llevar bebé a su show

Durante su presentación en el Palacio de los Deportes, Maluma exhibió a una mamá que había llevado a su hijo de apenas 1 año a quien movía como si fuera un juguete y que no contaba con ninguna protección para sus oídos.

El artista expresó su preocupación por el niño y regañó directamente a la madre, tachándola de "irresponsable" debido al alto volumen presente en el show.

"No, no lo traiga, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. No lo traiga, no lo traiga. Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Menos? ¿Un año? Un año (...) Usted cree que es buena idea traer a un bebé a un concierto donde los decibeles están por la p*ta mierda", dijo el cantante.