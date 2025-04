Frankie Muniz revela que está "en un punto emocional muy bajo"

Luego de la euforia que vivió con su visita a México, el actor Frankie Muniz recurrió a sus redes sociales para confiar, abiertamente, a sus fans que, pese a que el regreso de "Malcom el de en medio" está a poco de suceder, atraviesa un período emocional y mental muy vulnerable. El actor recibió el apoyo de sus fans que, interesados en su bienestar, le sugieren que, si volver a interpretar a su personaje, podría afectarlo, es mejor que no lo haga.

Apenas ayer, se viralizaron las declaraciones que el actor de 39 años hizo durante su participación en la convención "DesertCon".

Extasiado, Muniz dijo a sus fans, a través de un video, lo impresionado que estaba de que el público mexicano siga tan interesado en la serie que filmó hace más de 25 años.

Por la reacción de las y los asistentes a la convención, el actor destacó que, a su consideración, la audiencia mexicana es la que más amor siente por "Malcom el de en medio" mundialmente.

Pero, sólo horas más tarde, escribió un tuit que preocupó a sus fans, pues en él expresaba que, en este momento, atraviesa un desajuste tanto mental como emocional.

"Siendo totalmente sincero..., mental y emocionalmente, puede que esté en un punto muy bajo, sólo quería decirlo en voz alta", escribió en su cuenta de X.

Por reacción inmediata, sus fans escribieron primero decenas, y luego cientos de comentarios apoyándolo, lo que sorprendió en que, muchos de ellos, asociaron el estado de Frankie con su regreso como Malcom, por lo que le recomendaron que no siguiera con el proyecto si este era la causa del momento que atraviesa.

"Si quieres dejar de interpretar a Malcom, déjalo, no le debes nada a nadie, ni a ningún fan ni a ningún estudio, por volver a interpretar ese papel, tú decides cómo vivir tu vida".

El actor, mediante su publicación, no dio a entender que su estado hubiera sido provocado por el regreso de la serie, pero hay quienes creen que tiene que ver con su pérdida de memoria y la incapacidad de recordar los años en que grabó Malcom.

En 2017, el actor se sinceró con respecto a su pérdida de memoria, afirmando que, todavía antes de convertirse en piloto de carreras, comenzó a sufrir convulsiones periódicamente.

"No sé qué es lo que lo causa, es simplemente cómo funciona mi cerebro, así que pensé que era normal".

También reconoció la tristeza que le causaba no poder recordar momentos tan importantes en su carrera como lo fue el éxito de la serie de Fox que, ahora volverá, pero a manos de Disney, para narrar qué fue de Malcom y todos los integrantes de su familia, veinte años más tarde.

"La gente piensa que mi mejor año sería el que empezó ´Malcolm´ porque me permitió vivir mis sueños. He hecho todo lo que quería hacer, pero la verdad es que no recuerdo mucho de eso, simplemente no me acuerdo, me pone un poco triste."