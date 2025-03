Acusan a Majo Aguilar de cancelar evento en Morelos

Los fanáticos de Majo Aguilar en Atlatlahucan, Morelos, esperaban este viernes 28 ansiosos su actuación, pero la cantante nunca apareció. En su lugar, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes acusándola de abandonar el evento para asistir como invitada especial al concierto de Alicia Villarreal en el Auditorio Nacional. ¿Qué ocurrió?

A través de sus historias en Instagram, Majo explicó, mientras viajaba en su auto, que su presentación en Morelos había sido cancelada.

"No voy a poder presentarme el día de hoy con ustedes. Fíjense que llegamos y no estaba montado el escenario. Entonces no había manera de que yo me presentara con ustedes allá," dijo, con un rostro visiblemente decepcionado.

La cantante agregó que la situación podría resolverse en el futuro, dejando abierta la posibilidad de regresar a Morelos: "Me era imposible presentarme. Les mando muchos besos. Todo mi cariño. Me hubiera encantado de verdad estar ahí con ustedes", concluyó.

Minutos después, Majo compartió otro video en el que reveló que, debido a la cancelación de su presentación, aceptó la invitación de Alicia Villarreal para asistir a su concierto en el Auditorio Nacional.

"Mi gente hermosa de la Ciudad de México. Había declinado desde hace tiempo una invitación que me habían hecho, algo muy especial, pero como se dieron las cosas, pues sí voy a poderles dar esta sorpresa", explicó.

Poco después, Majo apareció en el escenario del Auditorio Nacional junto a la intérprete de "Te quedó grande la yegua", lo que desató una oleada de críticas en su contra. Los usuarios en redes sociales la acusaron de faltar al compromiso con su público en Morelos y preferir otro evento.

En Instagram y TikTok, algunos internautas expresaron su molestia: "Majo, no digas que no plantaste a la gente, hasta hay videos donde está (el escenario) listo, menos tú"; "Viendo como nos dejó plantados en Morelos, tremenda irresponsable"; "¿Es cierto que dejaste a tu gente?"; "En Morelos se formaron por horas y nunca llegó" y "Dejó plantados a su público, solo por ir a un lugar donde estaban otras artistas".

Se viralizaron videos donde se mostraba el escenario completamente listo en Morelos.

La creadora de contenido Chamonic3, quien tiene una fuente en el evento, comentó que el escenario sí estaba montado y que Majo decidió no presentarse: "Dice que no había escenario montado y como ven, sí estaba montado y listo. Me comentan que ella no quiso hacer soundcheck, su presentación era a las 11 p.m. y ella decidió no llegar. Yo me comuniqué con personas de Alicia Villarreal y me dicen que la invitación se le hizo apenas este viernes por la tarde y aceptó sin problema. Obviamente eligió donde más le convenía, aunque quedó mal con la gente de Atlatlahucan," escribió Chamonic3 en sus redes.

Hasta la tarde de este sábado, Majo Aguilar no ha dado más detalles ni emitido otro comunicado sobre lo sucedido.