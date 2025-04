Preparan cuarta película de 'Los Ilusionistas'

Durante la CinemaCon 2025 se reveló el tituló del tercer filme de Now You See Me: Now You Don't y además se confirmó que ya hay una cuarta película en desarrollo.

Ruben Fleischer regresará como director en esta saga de películas que sigue a los ladrones magos en el mundo del crimen.

En la presentación del nuevo proyecto, en el Caesars Palace en Las Vegas, Adam Gofelson, presidente del Motion Picture Group de Lionsgate declaró que espera que el público acuda a ver el tercer filme.

"Quedamos tan contentos con la versión del director que ya estamos desarrollando el siguiente capítulo, estamos deseando que el público descubra lo que ha hecho con la tercera película y estamos encantados de que nos traiga aún más magia", externó.

Las dos entregas pasadas se consideraron un éxito en taquilla, pues Los ilusionistas: Nada es lo que Parece (2013) logró recaudar más de 350 millones de dólares, mientras que la secuela, Nada es lo que Parece 2 (2016) generó 334 millones.

Bobby Cohen, quien desarrolló y produjo las películas previas, regresará para producir la nueva entrega junto a Alex Kurtzman de Secret Hideout. Meredith Wieck supervisará el proyecto para Lionsgate.

Un nuevo teaser tráiler fue revelado durante el evento, solo para el público presente. Mostrando así la nueva trama de esta tercera entrega.

Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher y Morgan Freeman repetirán sus papeles de las dos primeras películas, mientras que Ariana Greenblatt y Rosamund Pike se unirán al reparto.

Now You See Me: Now You Don't se estrenará en cines el 14 de noviembre del 2025.