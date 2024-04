Madonna motivada por Frida

Ciudad de México

Madonna estuvo en la casa de la familia Kahlo en el Pedregal. Llevaba botas y sombrero de piel blancos y uñas con imágenes de Frida y un anillo de brillantes con la letra M.

Escoltada por su jefe de seguridad personal, su fotógrafo, Ricardo Gomes, y su asistente, Rita Melssen, la Reina del Pop fue recibida por Mara de Anda Romeo, sobrina bisnieta de Frida, y su hija Mara Romeo Kahlo.

"Creo que sé mucho más de Frida Kahlo que muchas personas que se dicen sus fans; yo soy conocedora, me influyó, es una verdadera (influencer), me motivó", comentaba con su asistente.

Y luego, contó a todos: "¿Pueden creer? Cuando estuve en las clases de arte dije que, cuando ganara mi primer millón de dólares, compraría una pintura de Frida. Se rieron de mí porque decían ´¿para qué quieres algo de esa bigotona?´. Y la compré... Ahora tengo tres".

MUY VIP

La reunión fue para un grupo de apenas 14 personas. Ahí estaban también Frida Romeo (media hermana de Mara) y su esposo, Rubén; y otras invitadas Alma, Sandra y Neftalí, Daniela, Jimena y Gisa (las dos últimas trabajan para la familia).

Hubo nervio e incredulidad cuando le llegó el mensaje a Jimena, a su celular, de que Madonna llegaba en 15 minutos, aceptando la invitación que le había hecho la familia.

La única exigencia fue no tomar fotos ni videos. "Sólo ella toma imágenes", le dijeron.

Madonna fue recibida en la oficina, donde saludó de mano a todos. Y luego pasó a la casa, donde recorrió con ojo crítico la estancia y el comedor con memorabilia de Frida. Y entonces comenzó su bombardeo de preguntas...

¿Por qué se peinaba así?, ¿cómo fue que le gustaron los changos?, ¿qué pensaba de los bigotes en las mujeres?, ¿si era cierto que Diego le puso el cuerno con su hermana Cristina?

"Hay cosas que se dicen, pero muchas no son ciertas. Lo de la infidelidad se dijo en un libro que luego fue tomado por otros", le explicó De Anda Romeo.

No quiso tomarse fotos ni selfies con la familia, pero sí le firmó a De Anda Romeo una hoja en blanco con dedicatoria.

LE BRILLAN LOS OJOS

Cuando le llevaron objetos de Frida, le brillaron los ojos. Vio una blusa bordada y un chal, y le dijo a Ricardo que le tomara una foto. Le hizo varias, las revisó y borró como siete. Madonna se puso un anillo.

"¿Era cierto que no quería a su hermana y que sintió que no tuvo amor de su familia, de su padre, de su madre?", preguntó haciendo alusión al cuadro que ella tiene en su casa de Londres, "Mi Nacimiento". "Es muy brutal, es crudo, es fuerte, es directo".

Mara le respondió: "No era falta de amor, quizás se sintió desplazada porque su hermana Cristina nació un año después y la tuvieron que destetar", aclaró la anfitriona.

Cuando le mostraron un lápiz labial de la pintora, no dudó en abrirlo ¡y lo usó! Nadie lo esperaba y los dejó atónitos.

La diva del pop, se presentó ayer en el Palacio de los Deportes el primero de sus cinco conciertos en México, se mostró muy curiosa sobre detalles de Kahlo y sobre la vida de la familia y los objetos que dejó.

ENTRE CARTAS Y LIBROS

Además, les preguntó sobre Dolores Olmedo, a quien conoció cuando vino en los años 90, la llevó a su departamento y le mostró lo que tenía de Kahlo en su casa. La cantante dijo que tiene una foto con Lupe Marín en su recámara, tomada en los 80, y que no sabía quién era. Hasta esa noche, que le aclararon que fue esposa de Diego Rivera.

Le interesaron las cartas y los libros resguardados en vitrinas de cristal que están ahí por ahora, pues Casa Roja, en Coyoacán, está en remodelación para abrirse como museo en septiembre.

"Es muy lindo tener todo esto aquí, qué privilegio, pero ¿puedo llevármelo a mi casa?", le comentó a Mara en tono de broma, aunque con gesto serio que dejaba dudas de sus intenciones.

Le ofrecieron algo de tomar o comer, pero respondió que no podía comer tacos, pues no comía carne, y que sólo probaba platillos vegetarianos que no tuvieran grasa.

"Yo quiero conocer tu recámara", le dijo a Mara. "Es que en la recámara es donde conoces bien a las personas", agregó. Pero se quedó viendo el álbum de fotos y las diapositivas, que fue motivo principal de la reunión.

Su tono fue siempre pausado, aunque muy conversador. Mencionó que hacía bastante calor en la Ciudad y que por eso no salía mucho, que no le gusta el tráfico.

También que es nocturna y termina cansada con sus responsabilidades laborales y de madre. Dijo que se sentía emocionada de tocar en México y que llegó antes para aclimatarse y adaptarse a la altura.

Luego, revisó su celular y los mensajes que le mandó su hijo Rocco en Instagram. Y apresuró su partida.

SIN FOTOS

No quiso tomarse fotos ni selfies con la familia, pero sí le firmó a De Anda Romeo una hoja en blanco, y otra que le había autografiado hace 30 años, cuando estuvo en su otra casa. "Esta es dedicatoria larga, valdrá mucho más cuando me muera". En ella, su frase final fue "Frida es mi alma gemela".

Y cuando vio la portada de sus discos The Immaculate Collection y Madame X, así como el programa impreso de The MDNA Tour, los firmó y soltó: "esta es la firma que ya casi no doy, y que ya nadie pide. ¡cuídenla, niños! También tendrá su precio cuando no esté".

Abrazos y despedida con besos para casi todos. Un momento surrealista para la historia.

HARÁ DOCUMENTAL

Aparentemente, los conciertos de Madonna en México serán grabados, pues los organizadores colocaron advertencias al público de consentimiento de uso de imagen.