Se encuentra Madonna en terapia intensiva

CIUDAD DE MÉXICO

Madonna pospondrá el inicio de "The Celebration Tour" debido a que desarrolló una infección bacteriana grave que la mantiene hospitalizada. Se anunciarán más detalles sobre cuándo serán reprogramas las fechas, la cantante de 64 años tiene programados conciertos en México para el 25, 27 y 28 de enero de 2024; el 25 de julio está programada el inicio del "Celebration Tour" en Vancouver. Desde su debut, en 1982, la cantante se ha ganado el gusto del público gracias a canciones como "Material Girl", "Like a Virgin", "La isla bonita", que no sólo se convirtieron en grandes éxitos, si no en clásicos del pop.