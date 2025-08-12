Implora ayuda para Gaza

L a cantante Madonna compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje dirigido al Papa León XIV, en el que le pide que viaje a Gaza para ayudar y crear conciencia sobre la difícil crisis humanitaria que viven los niños de la localidad.

"Por favor, vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo aguantar ver su sufrimiento. Los niños del mundo le pertenecen a todos. Usted es el único de nosotros al que no le pueden negar la entrada.

"Necesitamos que las puertas humanitarias estén completamente abiertas para salvar a estos niños inocentes. No hay más tiempo. Por favor, diga que irá", escribió la intérprete en su mensaje, que ya rebasa los 60 mil "me gusta".

NIÑOS INOCENTES

En el mismo mensaje, la "Reina del Pop" dijo estar consciente de que la política no puede generar cambios adecuados en el planeta, "solo la conciencia puede". Y es por eso que decidió dirigir su petición hacia el Santo Pontífice.

"Hoy (lunes) es el cumpleaños de mi hijo Rocco. Creo que el mejor regalo que puedo darle como madre es pedirles a todos que hagan lo que puedan para ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza", señaló Madonna.

"No estoy señalando con el dedo, culpando ni tomando partido. Todos están sufriendo, incluidas las madres de los rehenes. Rezo por su liberación. Simplemente intento hacer lo que puedo para evitar que estos niños mueran de hambre".