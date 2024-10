Abrupta salida: Sale de ´La Saga´

Adela Micha y Maca Carriedo presumen de una amistad y una buena relación laboral desde hace años en el programa de YouTube, encabezado por Adela, "La Saga". Maca había sido una de las principales colaboradoras, sin embargo, su abrupta salida y el "silencio" de Maca ha hecho que cibernautas especulen sobre los términos en los que habría sido la salida de la comunicadora.

Fue Micha quien informó de la salida de Maca Carriedo de "La Saga", y lo hizo de manera clara y directa durante la transmisión del programa: "Maca quiso irse y buscar sus propios horizontes.

Siempre pensé que era una mujer talentosa, muy rápida y muy divertida", reconoció Adela sobre el talento y las habilidades de Maca, y admitió que entiende perfectamente sus deseos de volar sola y no bajo la sombra de alguien más.

A VOLAR SOLA

"No evado, Maca es parte de mi vida también. Maca tomó la decisión de, ahora sí que quiso volar sola, y lo entiendo perfectamente. Dicen que no está padre estar bajo la sombra de alguien y cuando te sientes bajo la sombra de alguien lo mejor es emprender el vuelo", expresó.

Adela precisó que no quiere que nadie esté bajo su sombra, pues lo que tiene son colaboradores con los que trabaja, con quienes les gusta compartir y convivir. Micha finalizó diciendo que Maca tiene ya otros intereses que a lo mejor ya no concuerdan con "La Saga" en particular.

En 2016, tras la salida de Adela de Televisa, la periodista incursionó en los medios digitales fundando "La Saga"; desde entonces Maca se sumó al proyecto.

ELLA, EN SILENCIO

La comunicadora de 61 años recordó los espacios en los que el público puede escuchar a Maca Carriedo, quien a diferencia de Adela no se han pronunciado sobre su salida, que para algunos es "sospechosa" pero que aplauden.

"Qué bueno que ya no está Maca, con toda honestidad, siempre sentí un recelo profesional hacia Adela; ese recelo se disfrazaba de adulación, amistad interesada, pero resulta que Maca se va muy ganadora. Le aprendió y le succionó a Adela todo su know how, no sólo en el periodismo, comunicación, conducción, también en cómo es el teje y maneje del negocio, los patrocinios, invitados, contenidos, así que Maca le debe un millón de gracias a Adela; una maestra así por años que te enseñe todo y te abra las puertas de su casa, de su empresa y de sus conocimientos, trayectoria vale oro, espero conserven, al menos, algo del cariño personal y que le vaya muy bien a ambas; pero en el resultado de esta relación, Maca sale ganona por mucho y Adela, como una mujer compartida y buena maestra, aunque algunos después no sean agradecidos, no importa, Adela está dejando escuela para los jóvenes y es una forma de dejar legado", opinó un usuario en YouTube.