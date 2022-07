Luce diseño mexicano

La prenda con mangas englobadas, faldón plisado, cuello alto y cintura ajustada, de colores amarillo, verde claro, azul, magenta y negro, corresponde a la colección primavera-verano del talento de Guadalajara.

EL CONTACTO

"Hace un mes, aproximadamente, me contactó su estilista personal, Micaela Erlanger y nos pidió algunos looks para vestir a Lupita en las presentaciones de la película Black Panther: Wakanda Forever.

"Querían algo que fuera muy fresco y con mucho color", dijo Martínez sobre el atuendo que Nyong´o combinó con unas sandalias de plataforma de la firma estadounidense Stuart Weitzman.

Según el diseñador de 37 años de edad, con más de una década de trayectoria, Earlanger y la actriz mexicana-keniana revisaron sus colecciones recientes para elegir la prenda final.

"Me pidieron looks de varias colecciones. Lupita es una mujer muy bella y le gusta usar prendas con colores vivos, algo que siempre he tenido.

ADECUADO A ELLA

"Es la primera vez que visto a la actriz y todo fue muy orgánico. Fue muy fácil trabajar con su equipo, tiene muy claro lo que quiere y muchas de nuestras prendas se adecuan perfectamente a ella".

Alfredo Martínez, distinguido por su estilo femenino, sofisticado y experimental, además de realizar cada pieza mediante procesos manuales, ha vestido a más famosas internacionales y nacionales, entre ellas Rosalía, Jurnee Smollett, Coco Rocha, Lana del Rey, Cindy Crawford, Alexandra Shipp, Nicky Hilton, Anitta, Belinda, Danna Paola, Thalía, Paz Vega, Mónica Naranjo, Paulina Rubio o Kate del Castillo.

"Lupita es la primera actriz ganadora del Premio Oscar a la que visto, aunque también he vestido a las nominadas mexicanas Yalitzia Aparicio y Marina de Tavira.

"Ella (Nyong´o) me encanta, así que de mi parte estoy más que dispuesto a seguir trabajando con ella, ojalá que sigamos teniendo la oportunidad de estar en contacto", agregó.

La ropa diseñada por el tapatío está disponible en su sitio oficial www.alfredomartinez.net.