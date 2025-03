Lupita D'Alessio: Información relevante sobre su estado de salud

Lupita D'Alessio fue hospitalizada la semana pasada, lo que le impidió ofrecer los dos conciertos que tenía pactados en La Maraka, sin embargo, sus representantes apaciguaron a sus fans, aseverando que la cantante se encontraba bien y lista para seguir con sus actividades. Sin embargo, ahora es la propia "Leona dormida" quien cuenta que eso no será posible, pues su doctor la ha mandado a reposar, por lo menos, tres semanas más.

Fue el viernes pasado cuando Bobo Producciones, agencia que representa a Lupita, dio a conocer que había sido ingresada al hospital, motivo por el que sus conciertos del 21 y 22 de marzo tendrían que ser pospuestos.

El comunicado puntualizaba en el hecho de que su hospitalización había sido una medida preventoria y que, en realidad, D'Alessio se encontraba muy bien, por lo que sería una semana después cuando cumpliría con las fechas pospuestas, el viernes 28 y sábado 29.

Sin embargo, los planes del doctor de Lupita eran otros, pues pidió a la cantante de "Lo siento, mi amor" que volviera a Cancún, Quintana Roo, donde reside desde hace más de una década, pues sería la única manera de que se recuperaría, luego del desajuste que la altura de la Ciudad de México produjo que se inflamaran sus pulmones, al contraer un virus, como contó ayer a Pati Chapoy en "Ventaneando".

"Ya mucho mejor, fue un virus que atacó a mis pulmones y se inflamaron y, como yo vivo al nivel del mar, la altura es casi de 2 mil 300, no puedo hacer un concierto el fin de semana, por lógica".

Y aunque D'Alessio afirmó que no era nada de cuidado, su doctor le indicó que debe seguir ciertos pasos para restablecerse por completo, pues hasta la fecha, tampoco le han dado luz verde para darla de alta.

"No es grave, hay que rehabilitarse, hay que cuidarse, hay que llevar un tratamiento, ya no tengo 15 años, tengo 71, me voy a Cancún esta semana, yo sigo aquí en el hospital, me darán de alta jueves o viernes para irme tres semanas, me quitaron tres semanas de trabajo para cantar al cien el próximo 10 de mayo".

Hace una semana, la cantante confirmó que se presentará en el Zócalo de la CDMX a propósito del Día de las Madres, evento que le causa gran emoción, pues además de que se tratará de su primera presentación en la plancha capitalina, tendrá lugar en una fecha que es muy importante para ella.

Lupita confió a la titular del programa otras recomendaciones que su doctor le había hecho, entre ellas, la de bajar de peso, pues de esa manera ayudará a sus órganos a mantenerse más fuertes ante cualquier adversidad.

"Una dieta, hay que bajar de peso, sí es necesario bajar un poco de peso para tener bien los órganos de tu cuerpo, a eso voy, a recuperarme, primero estoy, me quiero querer yo, cuidar yo, la salud es un lujo, hay que apartarse de muchas cosas para regresar con pilas".

Bobo Producciones ya confirmó que los conciertos de este marzo serán reprogramados para octubre.