Se les acaba el amor

Yo no puedo culpar a mujeres de mi futuro por mujeres de mi pasado; hay damas buenas, malas, tóxicas, muy amorosas; tratar de escoger a la indicada¨. Lupillo Rivera, cantante

El cuento de amor entre Lupillo Rivera y Giselle Soto llegó a su fin en medio de versiones de una supuesta infidelidad por parte de ella, las cuales comenzaron a sonar esta semana; sin embargo, ninguno de los dos había aclarado si seguían o no juntos, hasta que Lupillo decidió explicar qué es lo que pasa entre ellos.

En septiembre de 2020 Lupillo presumió a la mujer que le había robado el corazón después del alboroto que se armó con su intento de conquistar a Belinda, y lo hizo a través de un video que acompañó con un romántico mensaje dirigido a la empresaria jalisciense.

En ese mensaje, Lupillo confesó estar muy enamorado: "Sólo quiero decirles que estoy contento y felizmente enamorado", expresó en aquel momento, y a partir de entonces ambos compartieron momentos de su historia de amor a través de sus redes, hasta noviembre del 2022, cuando los problemas entre ellos comenzaron, lo que significó, según revela Lupillo, el principio del fin.

TRES AÑOS JUNTOS

Luego de que versiones señalaran que Giselle le había puesto los cuernos a Lupillo Rivera, él dijo al programa "Hoy Día" que los problemas con su novia comenzaron en noviembre del 2022, que se sentaron a hablar y a reconocer que su relación como pareja ya estaba mal.

"Nuestra relación ya venía afectada desde noviembre; en enero, cuando andábamos de vacaciones ella y yo nos sentamos realmente y nos dimos cuenta que ya era el final de nuestra relación", contó.

El cantante de regional mexicano explicó que aunque ya no estaban como pareja siguieron viviendo bajo el mismo techo porque a ella aún no le entregaban su departamento pero, incluso, ya no celebraron el 14 de febrero.

NO LA CULPA

"La nota se adelantó y se hizo ver de una manera negativa; como hombre tengo que salir a decir que la muchacha no hizo nada malo, no ha hecho nada equivocado. Giselle me entregó tres años de su vida, puedo decir que los mejores tres años, porque fue el tiempo de Covid", enfatizó.

Sobre lo que se dice de que Giselle podría estar ya saliendo con otra persona, Lupillo admite que es una mujer joven y libre que puede hacer lo que quiera, y que si esto es así, le desea lo mejor.

"En esos ocho meses vas aprendiendo a aceptar que va a haber cambios, programándote que puedas verla con otra persona; ella está joven, y si está en otra relación, yo les deseo lo mejor del mundo, que les vaya bien".

Por el momento, el hermano de Jenni Rivera se encuentra disfrutando de su soltería y espera, en el futuro, poder elegir a la mujer correcta.