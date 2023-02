Luisito Comunica ahorra más de 30 mil pesos por volar desde el AIFA

Por medio de YouTube, el creador de contenido mostró cada zona del nuevo aeropuerto, ubicado en el Estado de México.

"Encontré un ofertón al que no se le podía decir que no. Vamos a volar de la Ciudad de México a Cancún y cómo compramos los vuelos de un día para otro, la tarifa que me marcaba saliendo del aeropuerto tradicional (AICM), por tres boletos era de aproximadamente 40 mil pesos; estos mismos vuelos saliendo del nuevo aeropuerto me están costando algo así como 7 mil pesos", señaló Luisito.

Opinión de las instalaciones

Aunado a ello, el youtuber poblano recorrió las instalaciones donde se tomó el tiempo de dar su opinión de cada zona. "Sí se siente que estás llegando a un aeropuerto en forma, porque sí, voy a ser muy sincero el AICM no es que esté del todo mal, pero sí tiene varios aspectos que sí ya están muy deficiente, y este (AIFA) sí, como que se siente todo muy bonito".

"Se siente amplio, se siente moderno", agregó.

Asimismo, Luisito quedó impresionado con cada baño tematizado. "Ah caramba, qué bonito baño [..] Oigan está muy bien".

"Esto está, lo digo una vez más, divino y siento la necesidad de recalcar, no me están pagando para decir esto, es mi opinión sincera", añadió.

Sin embargo, consideró que aún faltan muchos locales por abrir, así como también más flujo de personas, pues dijo que en algunas partes del aeropuerto "sí es un pueblo fantasma".

Ventajas y desventajas del AIFA, según Luisito Comunica

Por su parte, el influencer dijo algunos puntos a favor y en contra del AIFA. "En general, a mí me ha gustado mucho, es muy bonito, es moderno, es eficiente y ya veremos en el futuro como sigue está situación".