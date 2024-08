Aprende a manejar ansiedad

Hay un antes y un después de la participación de Luis "Potro" Caballero en la segunda edición de La Casa de los Famosos México, ya que el tercer expulsado del reality show aprovechó sus momentos para reflexionar sobre la relevancia de la salud mental.

"La salud mental es un tema delicado. Si vas a un formato o un programa así, tienes que estar 100 por ciento sano, porque es muy complicado estar adentro, sometido a una presión constante, a que te estén grabando y escuchando. En el camino pueden darte ataques de ansiedad y pánico.

APRENDE A CANALIZAR

"He hecho varios realities, ya sé más o menos cómo se maneja la ansiedad y cómo canalizarla. Durante este encierro es muy complicado porque el único entorno que hay es la gente dentro de la casa. He tenido trabajo psicológico de tiempo, no puedo decir que estoy dado de alta al 100 por ciento, pero estoy sano mentalmente. Eso me ayudó a no caer en provocaciones", dijo "Potro", en entrevista.

Después de haberse recabado 33 millones de votos durante la tercera gala de eliminación, donde los entonces 13 habitantes de La Casa estuvieron nominados, "Potro", el menos favorecido, dimensionó el impacto del contenido de telerrealidad.

NO BUSCO GANAR

El influencer del reality show ha participado en numerosos programas de este perfil, como Acapulco Shore, Guerreros, Sálvese Quien Pueda y Las Estrellas Bailan en Hoy, además de La Casa de los Famosos de Telemundo, donde también fue el tercer eliminado. En esta ocasión, "Potro" aseguró que no puso en marcha ninguna estrategia para tratar de ganar.

"Hay dos líderes en La Casa: Arath de la Torre y Adrián Marcelo. Cada uno, con personalidad completamente diferente: uno es de medios tradicionales de televisión y el otro es una persona completamente digital, irreverente y posiblemente la gente no comparta ni conecte con él en muchas de sus ideologías. La estrategia del cuarto Tierra (con integrantes como Adrián Marcelo, Mariana Echeverría y Gomita) está muy clara y es debilitar al cuarto Mar (con Arath de la Torre, Mario Bezares, Gala Montes y más), pero se están olvidando de que al final el premio se lo lleva uno solo", agregó.