Lucía Méndez asegura que Luis Miguel la emborrachó

CIUDAD DE MÉXICO.- Imagínate estar sola, que de repente tocan a la puerta, abres y Luis Miguel está parado en el marco y sonriendo; este es el sueño de cualquier fan del llamado "Sol de México", pero que solo pudo vivir Lucía Méndez, según ha revelado en distintas ocasiones.

La historia entre "La Méndez" y Micky se remonta a 1988, cuando ella era una de las máximas estrellas de la televisión y él iniciaba su carrera.

A pesar de la diferencia de edades, (ella 32 y él 17), el romance entre ambos ha contado Lucía, fue intenso; sin embargo, recientemente dio detalles que nunca antes había revelados, como que el intérprete de "La incondicional", la habría emborrachado para estar juntos.

En una charla con la cantante Isabel Lascurain, la protagonista de "Colorina" confesó como fue el inicio y hasta la primera noche juntos, sobre la que tiene muy pocos recuerdos debido al alcohol.

Según contó, en una ocasión ambos se hospedaron en el mismo hotel, entonces el cantante llegó a su habitación para hablar sobre la desaparición de su madre: "Me llegó Luis Miguel con una botella de champagne en la mano", detalló.

Aunque ella, al principio, se negó a dejarlo entrar; ante la insistencia del intérprete accedió y una cosa llevó a la otra: "Me tomé la copa y no supe que pasó. Me puse mal, yo creo porque de alguna forma no había comido, estaba cansada. Se me subió muy rápido y amanecí con Micky al lado", afirmó.

Lucía recordó que por la mañana no sólo se sorprendió de ver a Luis Miguel en su cama, también de la respuesta que éste le dio cuando lo cuestionó sobre lo que había sucedido entre ambos: "no hay problema, ya pasó".

La actitud de Luismi molestó tanto a Méndez que no solo le reclamó, sino que lo corrió del lugar: "(Le dije) no es posible, ¡qué barbaridad, me emborrachaste! Fuera de aquí, no te quiero volver a ver en mi vida".

Pero esa no fue la última vez que se vieron y estuvieron juntos, tiempo después volvieron a reencontrarse y la química resurgió, aunque el romance nunca fue tan formal: "Nos llevábamos muy bien y había una buena química. Le llevaba años y no iba a suceder nada bueno, la verdad siempre trate de no enamorarme", aseguró.

Usuarios critican a Lucía Méndez por revelaciones sobre Luismi

Las palabras de la actriz causaron gran impacto entre los usuarios de las redes sociales, quienes soltaron fuertes críticas hacía ella, no solo por la gran diferencia de edad; sino porque muchos no creen que esta anécdota sea real.

"¿Yo me pregunto: por qué muchas artistas presumen que tuvieron su acoston con Luis Miguel?", "Lucía Higareda o Martha Méndez, lo que prefieran", "El ego de esta mujer", "Esto no se lo cree ni ella misma", "Con un menor de edad", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Aunque Luismi, fiel a su personalidad, nunca ha hablado al respecto, el romance entre ambos artistas fue relatado en el libro "Oro de rey" de Javier León Herrera.