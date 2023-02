Pasean Luis Miguel y Paloma Cuevas en Nueva York

Acompañó la imagen que subió con "Fly me to the moon", una canción que Luis Miguel cantó junto a Frank Sinatra.

Paloma Cuevas es diseñadora de modas y empresaria, estuvo casada con el ex torero Enrique Ponce, amigo cercano de 'El Sol', incluso fue padrino de su primer hijo junto a Aracely Arámbula, Miguel.

Hace una semana el intérprete de "Motivos" compartió en su cuenta de Tik Tok que realizará una gira este año, pero no anunció cuándo ni qué países visitará.