El amor está en el aire: Regala Luismi 500 rosas a Paloma Cuevas por su cumpleaños

Madrid, España .- Luis Miguel mostró su lado romántico una vez más, pues el cantante obsequió a su novia Paloma Cuevas 500 rosas con motivo de su cumpleaños 51 que fue el 11 de septiembre.

Aunque a lo largo del día se rumoró que Luis Miguel podría haber viajado a Madrid para sorprender a su pareja, ya que tras sus conciertos en Chile no tiene ningún compromiso hasta el próximo viernes en Las Vegas, el cantante no se dejó ver en ningún momento y no hay confirmación de que haya podido celebrar con Paloma su cumpleaños.

Luis Miguel se ha vuelto más romántico de lo que ya era

El cantante de 53 años de edad, le ha dedicado una canción a su novia, la diseñadora Paloma Cuevas, en todos los conciertos de su Tour 2023

A medio día la diseñadora recibió un espectacular ramo de 500 rosas rojas, que tres repartidores envolvieron y transportaron al interior con gran dificultad debido a su desproporcionado tamaño. Un detalle tan especial como romántico que llevaría la firma de Luis Miguel.