Luis Miguel: Pone fin a gira mundial

Por: El Universal

Diciembre 20, 2024 -

La gira histórica del cantante Luis Miguel llegó a su fin esta semana con dos memorables conciertos en Buenos Aires, Argentina, celebrados el 17 y 18 de diciembre en el Campo Argentino de Polo, el mismo recinto donde dio inicio a este recorrido mundial.

El intérprete de "La Bikina" se despidió de sus fanáticos antes de abordar un jet privado junto a su novia, la diseñadora de modas, Paloma Cuevas, con quien partió desde el aeropuerto de Ezeiza.

De acuerdo con las redes sociales del artista, entre 2023 y 2024 visitó 20 países a lo largo de más de 500 días, ofreciendo 190 presentaciones. Destacó especialmente en la Arena Ciudad de México, donde hizo historia al convertirse en el primer cantante en realizar 18 conciertos consecutivos con boletos agotados.

El tour fue reconocido por la revista "Billboard" como "La gira latina más taquillera de todos los tiempos", con una recaudación superior a los 300 millones de dólares y una audiencia de 3.1 millones de personas.

Aunque originalmente se había anunciado que "Micky" concluiría su gira en México, el cantante eligió cerrar en Argentina; además de ser un destino recurrente en sus presentaciones, tiene un significado especial para él, ya que allí se casaron sus padres, Marcela Basteri y Luisito Rey.

Este regreso a los escenarios marcó el fin de una pausa de casi cuatro años, un periodo en el que surgieron dudas sobre si podría retomar el ritmo del espectáculo. Su retorno también estuvo acompañado de problemas de salud, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

En noviembre pasado, luego de posponer cinco conciertos en México, se informó que las razones fueron neumonía y Covid-19. Sin embargo, más tarde se aclaró que enfrentaba un problema relacionado con sus cuerdas vocales.

DURANTE SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN SE PONE NAVIDEÑO

Durante su última presentación, Luis Miguel deleitó al público con éxitos como "El día que me quieras", "Será que no me amas" y clásicos como "Fly with Me", de Frank Sinatra, además de temas navideños, como "Santa Claus llegó a la ciudad". En un momento especial, presionó un botón que desató un espectáculo de fuegos artificiales.

Finalmente, el cantante abrazó a su equipo y lanzó besos al público, que insistentemente pedía una canción más. Así, Luis Miguel cerró con éxito su gira y regresó a España para disfrutar las fiestas decembrinas.