Luis Miguel le entra a la IA

Ciudad de México

Al parecer, a Luis Miguel le gustó una foto realizada con Inteligencia Artificial, creada por uno de sus fans hace un tiempo, pues la publicó en sus redes, incluida su cuenta de Instagram, desatando todo tipo de comentarios por parte de los usuarios.

Luismi, quien se encuentra en plena gira musical, la cual ha sido un éxito, no ha dejado de dar de qué hablar con sus presentaciones, una de las últimas, en Argentina, se llevó a cabo parcialmente y tuvo que suspenderse debido a la intensa lluvia que puso en riesgo, según lo indicó el cantante, a él y al equipo musical.

Y aunque el intérprete intentó cantar con todo y sombrilla, la tormenta provocó que sólo ofreciera una hora de show.

CAUTELOSO EN REDES

Luis Miguel, quien es muy cauteloso con lo que comparte en sus redes, compartió hace unas horas una foto de sí mismo, no puso descripción ni ningún mensaje, sin embargo, de inmediato provocó reacciones entre los cibernautas, quienes comentaron la "extraña" foto del cantante.

El usuario luismiguel_aiart , comentó dicha publicación de Luismi y aseguró que la imagen era de su autoría: "¿Por qué estás publicando esta foto que yo hice al principio de abrir mi página? WHY? ¿Es regaño?", cuestionó.

La foto, en efecto, aparece publicada en dicha página desde el 13 de junio; el usuario, emocionado, explicó su sentir después de que su ídolo retomara su creación hecha con DALL-E, un programa de inteligencia artificial que crea imágenes a partir de descripciones textuales o estímulos.

"Yo empiezo esta semana muy agradecida con Dios y con mucha energía, porque ayer el señor @luismiguel compartió una imagen mía que hice el año pasado cuando apenas empezaba con esta página dedicada a él. Use DALLE para hacerla. Se los vuelvo a compartir, el original está en arriba en mi perfil.

Foto creada por el usuario luismiguel_aiart.

LE GANA LA EMOCIÓN

El usuario detalló la emoción que sintió al darse cuenta que no se trata de un error, sino de una realidad.

"Cuando me llegó la notificación que Luis Miguel había publicado una foto, abrí mi celular y al ver la foto mis ojos se hicieron por lo menos 3 veces más grandes de lo que ya los tengo. Tuve que parpadear varias veces porque mis ojos no lo podían creer. Tras comprobar que mis ojos no mentían, mi corazón comenzó a latir a mil por hora", relató, y precisó:

"Primero pensé que las personas que manejan la página de Luis Miguel habían cometido un error y me asusté porque si fuese así Luis Miguel quedaría en vergüenza y yo sería la culpable. Pero creo que no, porque la foto sigue en todas sus plataformas. Estoy muy agradecida con él y su equipo que decidieron darme este maravilloso regalo. ¡Mil gracias! La imagen fue generada con Dalle y como pueden ver en las siguientes imágenes doy otras explicaciones. Gracias a todos los que me siguen por su apoyo por sus mensajes y comentarios sin ustedes no estaría pasando por esta increíble y maravillosa experiencia".

Y SIGUE DE GIRA

Luis Miguel dará su siguiente concierto el 20 de marzo en Paraguay, para después viajar a Brasil y posteriormente a varias ciudades de Estados Unidos; en agosto volverá a ofrecer un concierto en México, en Monterrey, para después cantar en ciudades como Culiacán, Mazatlán, Guadalajara y Ciudad de México.