Ludwika Paleta demuestra la diferencia de la realidad con Instagram

La actriz que recientemente trabajó con Osvaldo Benavidez en "Noche de bodas" es muy activa en las redes sociales, y siempre está compartiendo fotografías y videos de su día a día, su trabajo e incluso de algunos momentos graciosos o divertidos.

Recientemente Ludwika Paleta decidió publicar una fotografía en su perfil de Instagram donde escribió: "Instagram vs. Reality". La actriz en cierta forma se burló o buscó generar conciencia sobre como a veces utilizamos las redes sociales para compartir contenido que no es 100% verdadero o real.

El posteo de Ludwika Paleta tiene más de 18 mil me gusta, y los likes van aumentando minuto a minuto. Incluso muchos de los seguidores de la actriz se burlaron de las fotos y aseguraron que tiene razón. Además muchos usuarios se dieron cuenta de que en la segunda fotografía aparece un brasier colgado del sillón y eso provocó muchas risas.

El pasado 12 de octubre se conoció que dos actores de "Noche de bodas" habían fallecido durante el rodaje de la película. Osvaldo Benavides, el director y protagonista publicó un sentido mensaje sobre el tema en las redes sociales, mientras que Ludwika no hizo lo mismo.

Ante esto muchas personas tildaron a Ludwika Paleta de ser "poco empática" con el fallecimiento de los actores. La actriz fue interceptada por la prensa y aseguró que ya "dijo lo que tenía que decir".

"Siento que nunca es suficiente, si yo digo una cosa está mal, si no la digo también está mal porque hay cuidar mucho las palabras y hay que cuidar mucho lo que uno dice, tanto ustedes (la prensa) como nosotros). Yo me he mantenido al margen y muy respetuosa por el dolor de las familias y porque ha sido un evento muy doloroso también para nosotros y empáticos también debería de ser la gente que escribe en las redes. Nos vino a sacudir a todos porque una noticia así no la quieres recibir de nadie y mucho menos de gente con la que trabajaste", aseguró Paleta.