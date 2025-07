Tendrá estrella en Hollywood

Además de celebridades como Miley Cyrus, Demi More, Timothée Chalamet y Rami Malek, Lucero e Intocable figuran entre los famosos latinos que tendrán su estrella en el Paseo de la Fama en el 2026.

Hoy se dio a conocer la lista de artistas que serán reconocidos por su trayectoria y aportación al medio del entretenimiento por parte de la Cámara de Comercio de Hollywood, que regula dichas distinciones en el Paseo de la Fama, en Los Ángeles.

Eugenio Derbez fue invitado para dar a conocer el listado de las celebridades que serán reconocidas, y se emocionó al dar a conocer el nombre de su compatriota Lucero, además le salió un grito de "¡Viva México!"

"¡No es cierto, no, no no, están diciendo que yo para un estrella de Hollywood!", expresó Lucero emocionada a través de un video que compartió su oficina.

"¡Ay, qué emoción!, ¡sí, es cierto porque lo está diciendo Eugenio!, ¡no puede ser!, ¡no manches, qué emoción!"

Con 45 años de carrera artística, la mexicana de 55 años de vida celebrará por todo lo alto este gran reconocimiento para su carrera.