Apoyo de Lucero Mijares a Alicia Villarreal en medio de la violencia

Alicia Villarreal y Lucero Mijares compartieron escenario en el reality "Juego de Voces", fue ahí donde nació una buena amistad entre ellas, por eso la estrella de musicales como "El Mago" ("The Wiz") y "La tiendita de los horrores", lamenta la situación de violencia de género por la que está pasando "la güerita consentida".

"Me da muchísima tristeza, no puede ser que alguien tan reconocido, sufra algo así, no se vale. Tal vez no va a sonar bien, pero que bueno que hizo esa señal (señal internacional de auxilio) en público, porque es algo horrible y así mucha gente se pudo dar cuenta", expresó Lucerito.

La hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares también señaló que, desgraciadamente con lo que está viviendo Alicia queda de manifiesto que cualquiera puede pasar por un hecho de violencia, en este caso la exlíder del Grupo Límite la sufrió en manos de su aún esposo Cruz Martínez, con quien tuvo una discusión el pasado fin de semana y terminó en agresión física hacia ella.

"Qué bueno que ella tenga esta seguridad para decirlo y que tenga esta fuerza para hacerlo (denunciar públicamente)".

Lucero también mantiene una muy buena relación con Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, por lo cual ya no opinará al respecto, ya que respeta y tiene un gran cariño por ambas, pero espera que todo salga bien para la intérprete de "El príncipe" y "Te aprovechas".

Lucerito Mijares también compartió su emoción por su próximo proyecto en televisión, donde volverá a trabajar al lado de su papá, se trata de la segunda temporada de "Juego de Voces", en la cual habrá nuevos participantes y dinámicas diferentes.

"Ya vengo un poco más fogueada, obviamente en la primera temporada estaba medio verde, pero ahora vengo con todo y a ganar".

Lucero Mijares asistió la noche de este martes al inicio de temporada de la obra "Papi piernas largas", donde fungió como madrina y se reencontró con Óscar Acosta, con quien estuvo en el musical "The Wiz" (El mago), donde hacían el papel de Dorothy y El Espantapájaros respectivamente.

"Estoy muy contenta de ser parte de esto, Óscar ha sido parte de mi vida los últimos cuatro años, con Paola (Gómez) tuve el honor de cantar con ella la semana pasada en ¡Celebremos! X. Estoy muy agradecida con Juan por esto y es una sorpresa para ellos, espero que sean felices", expresó Lucero respecto a los protagonistas de "Papi piernas largas".

Durante un poco más de dos horas y media, Óscar y Paola contaron la entrañable historia de la Jerusha Abbott, una huérfana que veía con incertidumbre su futuro hasta que se topa con un bondadoso benefactor, el cual decide apoyarla en sus estudios siempre y cuando ella le escriba mes con mes para ponerlo al tanto de sus avances, pero ella nunca recibirá respuesta a sus cartas o sabrá la identidad de su protector, pero esto es algo que llegará a cambiar.

Paola y Óscar demostraron su talento y experiencia sobre las tablas de manera magistral, por lo cual el público presente en el Teatro Hidalgo se puso de pie para aplaudirles; y el productor Juan Torres explicó que esta nueva temporada tenía un significado muy especial para su protagonista, a quien le cedió la palabra.

"Mi mamá murió hace unos meses, en octubre, y me dejó muchas enseñanzas, obviamente la extraño mucho, pero alguien me dijo, 'está en ti y siempre va a estar en ti', la gente me dice 'tienes una luz muy especial', mi mamá se llamaba Luz. Sé que mi madre y mi papá están aquí, porque ella me enseñó a soñar y él a cumplir los sueños, por eso me empeñé a hacer esta obra porque me llevaba a un lugar especial, el del amor al prójimo y lo que me enseñaron ellos dos fue a amar, yo siempre me sentí muy amada y no puedo más que regresar eso a toda la gente al verme, Ma' con todo mi amor para ti", dijo Paola Gómez, visiblemente emocionada.

Fue entonces cuando Lucero fue invitada a subir al escenario y dedicó un emotivo mensaje a sus colegas, en el que mostró su empatía con Paola Gómez y su admiración a Óscar Acosta, quien además es su profesor de canto.

"Papi piernas largas" tendrá una corta temporada en el Teatro Hidalgo, hasta el 20 de marzo los miércoles y jueves a las 20:00 horas.