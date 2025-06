Lucero admite que sigue viendo las películas que hizo en los 80

Lucero fue una de la figuras más taquilleras del cine mexicano en la década de los 80, a tal grado de que las filas para entrar a ver algunas de sus películas como "Escápate conmigo", "Fiebre de amor" y "Coqueta", daban la vuelta a la manzana.

En ella compartió créditos con Manuel Mijares, con quien llegó a casarse; Luis Miguel "El Sol" y Pedro Fernández, respectivamente, lo que la catapultó como una de las estrellas de la pantalla grande que combinaba con su actividad en televisión.

Pero de pronto las telenovelas y la música la atraparon y se alejó, hasta hace dos décadas cuando tuvo una participación en "Zapata, el sueño del héroe", al lado del también cantante Alejandro Fernández.

"La verdad es que (mis películas) no las tengo en videoteca, pero cuando las repiten en televisión me detengo a verlas y me doy cuenta que el tiempo pasa muy rápido", dice entre risas.

"En los 80, en los 90, se hacían las cosas de una manera muy linda y se disfrutaba mucho y esas películas después de tantos años siguen llegando al corazón de muchas personas y, por ejemplo, estas niñas activísimas en redes se emocionan con esas películas, son historias tiernas y juveniles, es como cuando sacas fotos del baúl de recuerdos", comenta.

Y como parte de esos recuerdos, a partir del próximo miércoles se sumará el largometraje de ciencia ficción "Nuestros tiempos", donde comparte créditos con Benny Ibarra y que llegará a Netflix.

En ella interpreta a una profesora de la UNAM que, junto con el personaje de Ibarra, crea una máquina del tiempo con la que viaja de los 60 a la época actual.

Es el regreso de Lucero al cine como protagónico tras 25 años, luego de que en el 2000 rodó "Deliciosa sinvergüenza" bajo la dirección de René Cardona Jr.

"Siempre he buscado personajes que dejen huella, que tengan un mensaje, pero si tenía ganas de encontrar entre los proyectos que amablemente me habían enviado, algo que me movieran a mí y que sintiera que al público igual

"Parece una película sencilla, pero mucho más allá de la comedia romántica, del enamoramiento de estos dos personajes, hay un trasfondo, en el que se habla de valores, situaciones que todos hemos vivido, cuando llegas 50 años en el futuro y te enfrentas a esta cantidad de bombardeos como pareja, debe ser muy desafiante y es ahí donde entra la reflexión de qué haría la gente si le pasara eso", expresa.

Subraya que su actual madurez y experiencia le dieron las armas para hacer el filme sin problema, tras varios años alejado del ambiente.

"Nuestros tiempos", en cuyo elenco también se encuentran Claudia Lobo, Ofelia Medina y Renata Vaca, es dirigida por Chava Cartas ("Contra ataque").