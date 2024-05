Lucero ¡Saca la garra!

Ciudad de México

Lucero no se ha quedado callada ante las críticas que ha recibido su hija Lucero Mijares en redes sociales, donde algunos se han lanzado sobre su aspecto físico "poco femenino", algo de lo que la propia Lucerito ha hablado y dicho que no le da importancia a las críticas.

Recientemente, en el programa de televisión "¡Qué importa!", conducido por Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y "El Estaca", los conductores se burlaron de Lucero Mijares, lo que les costó un linchamientos en las redes sociales, al grado que hace unas horas ofrecieron disculpas por sus desatinados comentarios.

A ELLA NO LE AFECTA

Sobre ello fue cuestionada la hija de Lucero y de Mijares, quien actualmente es una de las favoritas en el programa "Juego de Voces", donde comparte cámara con su padre y con otros artistas jóvenes, hijos de famosos, como Mía Rubín, Melenie Carmona, Joss Álvarez y Eduardo Capetillo Gaytán.

Despreocupada, con el estilo fresco que la caracteriza y acompañada de su colega y amiga, Mía Rubín, Lucero Mijares reiteró que no le afectan para nada las críticas.

"Hay gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo; cada quién, si quieren comentar algo malo, bueno, me da igual. La verdad es que no me importa, la verdad no me interesa; afortunadamente a mí no me afecta, pero para nada; creo que si se meten con alguna de mis amigas o con mi mamá o familiares, creo que ahí sí", expresó.

APOYO TOTAL

Compartió que ha recibido apoyo total de sus padres, pero tampoco han querido darle tanta importancia al asunto.

"Me demuestran su apoyo al cien por ciento, la verdad no queremos darle importancia a esto", dijo.

Lucero es la fan número uno de su hija Lucero Mijares; en sus redes suele subir contenidos en los que la joven de 18 años demuestra su talento vocal, y ahora que forma parte del programa "Juego de Voces" no es la excepción.

Una de sus publicaciones más comentadas es cuando su hija aparece tocando el piano y cantando "Stay With Me", de Sam Smith.

DEJA CLARA SU POSTURA

Y así como ha estado junto a su hija para sumarse a los aplausos por su talento, no la ha dejado sola en las críticas que ha recibido, por lo que a través de un contundente mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), dejó clara su postura.

"Hermosa nena, joven admirable. Mi Lucero Mijares. Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada qué decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás", escribió para acompañar el video en el que Lucero Mijares habla de las críticas en su contra.