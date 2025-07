Una galaxia para el arte

P ara el legendario cineasta, George Lucas, la mente detrás del universo de Star Wars, las historias que narra el arte, suelen ser clave para comprender una sociedad y sus aspiraciones. Por eso, una de sus inquietudes en la vida siempre había sido mostrarle a la gente, paso a paso, cómo una forma de expresión puede llegar a definir lo que somos hoy.

VISTAZO OFICIAL

Ayer domingo, en lo que fue su primera visita a la Comic-Con de San Diego, desde que se creó hace 55 años, el realizador finalmente dio un primer paso hacia ese sueño: un vistazo oficial y exclusivo al Lucas Museum of Narrative Art, que abrirá sus puertas el próximo año en el Exposition Park de Los Ángeles.

"Uno de los verdaderos problemas que tenemos es que los humanos creen saberlo todo, aunque no sepan nada. Si consideramos el universo, la realidad es que sabemos tan poco de lo que sucede, que no somos más que hormigas", reconoció Lucas ante una audiencia de seis mil quinientos personas en el Centro de Convenciones de San Diego.

"Pero realmente no tenemos ningún conocimiento. Simplemente creemos saberlo, y eso es algo que este tipo de arte celebrará. He trabajado con cientos de artistas, y todos son brillantes, todos son geniales, pero no reciben reconocimiento por nada. Así que este museo es una especie de templo para el pueblo, un templo para la gente".

Bien acompañado por la actriz y rapera, Queen Latifah, Guillermo del Toro y Doug Chiang, director creativo ejecutivo de Lucasfilm.

MODERADORA

Moderada por la actriz y rapera Queen Latifah, la charla de Lucas estuvo secundada por Doug Chiang, director creativo ejecutivo de Lucasfilm, y el realizador mexicano Guillermo del Toro, quien celebró la decisión de George de crear un centro para exhibir su extensa colección que abarca desde arte estadounidense hasta arte popular ilustrativo, cómics, cinematográfico y de animación.

"George es coleccionista y yo soy coleccionista, pero sé que no poseo nada. Lo guardo brevemente para la próxima persona que lo tendrá o lo verá, porque no somos eternos. Lo que atesoramos y apreciamos, ese arte vivirá más que cualquiera de nosotros", reflexionó Del Toro, quien es miembro de la junta directiva del Museo.

Cofundado por Lucas y Mellody Hobson, presidenta de Ariel Investments, la colección del museo incluye obras de artistas como Norman Rockwell, Kadir Nelson, Jessie Willcox Smith, Beatrix Potter y Frida Kahlo; leyendas del cómic como Jack Kirby, Frank Frazetta, Chris Ware y Robert Crumb, y muralistas como Judith F. Baca y Diego Rivera.

También alberga el Archivo Lucas, que contiene maquetas, storyboards, arte conceptual, esculturas y vestuario de la carrera cinematográfica de Lucas, desde Star Wars hasta Indiana Jones. Todo con áreas verdes, galerías, dos teatros, biblioteca, restaurante, cafetería, tiendas y espacios comunitarios.

AMIGO Y FAN

Del Toro, un amigo y fan declarado de Lucas, destacó la valentía del cineasta por crear un hogar para el arte narrativo justo en una época en la que la Inteligencia Artificial amenaza con erradicar la creatividad e identidad de los artistas.

"La razón por la que debemos defender esta expresión individual es porque hay una cosa que encuentro agresiva: la gente dice que puede hacer arte con una app. Y es cierto, puedes, pero sabes que no conocerás el principio del fin de esa idea por ti mismo", puntualizó el director de "La Forma del Agua".

"Y cuando la gente te dice eso, te están diciendo que el arte no es tan importante, pero sí lo es. Es la diferencia entre un ´dulce visual´ y una ´proteína visual´. El dulce es un adorno; la proteína es un nutriente. Y los componentes de esa proteína visual son personalidad, conocimiento y emoción. Y eso no lo recrea ninguna maldita app en el mundo".

Tan inspirado terminó Del Toro con los ideales de Lucas, que incluso ya pensó en donar parte de su propia colección al Museo.