Están Los Tigres del Norte protegidos de tentaciones

Los "Jefes de Jefes" visitaron Monterrey para promocionar los conciertos que ofrecerán el 14 y 15 de octubre en la Arena como parte de La Reunión Tour, donde aseguraron que juntos son una fortaleza que los protege dentro de la industria.

"Nadie está exento de que no haya por ahí cosas malas en las que, sin querer, puedes caer, pero en Los Tigres del Norte, como hermanos, como familia, siempre nos cuidamos entre nosotros mismos y nos aconsejamos", afirmó Hernán Hernández.

"Y cuando digo 'cuidamos', no quiero decir que hice algo malo y que mis hermanos me lo van a tapar, es al revés. Cuando uno de nosotros ve que otro no está haciendo las cosas bien, o que no puede hacer eso porque le puede salir mal, nos aconsejamos y nos escuchamos, que es lo más importante".

Hernán, de 64 años, declaró que en eso se basa la unión inquebrantable que tienen.

"Somos una cadena, somos eslabones que no hay martillo que los pueda quebrar", agregó, "porque somos una familia que sabemos que lo que es de uno, es de todos".

"El Tigre Mayor" siempre los ha guiado

En ese sentido, Jorge "El Tigre Mayor", a quien los demás lo respetan como papá, siempre los ha guiado.

"Eso nos da una fuerza muy grande y nos hace estar retirados un poco de esas tentaciones, de esas cosas que te pueden llevar a algo negativo", aseguró.

"También que ya tenemos familia, nietos, hay mucha gente a quien lastimaríamos si nos nos cuidamos, o tratando de evitar muchas cosas que hay en este mundo del entretenimiento que es donde más tentaciones hay".

De acuerdo con el sitio especializado Celebrity Net Worth, que informa estimaciones de los activos totales de las celebridades, Los Tigres del Norte han acumulado un patrimonio colectivo estimado en 50 millones de dólares con sus giras e inversiones.

"En todos los negocios de repente inviertes y pierdes o ganas, es como todo, nosotros tratamos de ser lo más ahorrativo que podamos ser, y llevar nuestras cosas al corriente del día", aseguró Jorge.

"Somos muy conservativos en todo lo que hacemos y no malgastamos el dinero nomás por malgastarlo".

Además, Los Tigres son de los pocos grupos del regional mexicano que vuelan en avión privado.

"El lema de nosotros es muy claro, nosotros podemos andar en un avión privado cuando se necesita, para trabajar, entonces, hemos rentado aviones, hemos tenido aviones, pero por necesidad, no es porque yo quiero. Nosotros guardamos esas líneas y las entendemos bien", indicó el líder del grupo.