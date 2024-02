'Los Que se Quedan' sorprende al llevarse 3 premios Spirit

La edición 39 de los Film Independent Spirit Awards, que premian exclusivamente los esfuerzos de los artistas de cine independiente, se celebraron este año con dos grandes triunfadoras: Los Que Se Quedan (The Holdovers) y Vidas Pasadas (Past Lives).

La primera cinta, dirigida por Alexander Payne, se llevó tres estatuillas durante la gala (Actuación de Reparto, Cinematografía y Actuación Debutante), mientras que el filme de Celine Song se alzó con el de Mejor Dirección y Mejor Película, el premio más importante de la noche.

Ambas cintas aspiran a varios premios Óscar este año y figuran en la categoría de Mejor Película, por lo que cualquiera de las dos podría dar algunas sorpresas en la próxima gala de la Academia.

El primer premio de la velada de este domingo fue el de Actuación de Reparto en una Cinta. Desde hace unos años, los Spirit Awards decidieron juntas a los nominados de Actor y Actriz en una misma categoría neutral. De ahí que D'Vaine Joy Randolph se alzara con el premio, de entre 10 competidores.

El Spirit es un galardón más de una larga lista de honores que Randolph ha obtenido por su rol, incluido un Globo de Oro, un Critics Choice, un BAFTA, y más recientemente, un premio SAG. Muchos expertos auguran que es la ganadora "cantada" en los Óscar de este año, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

"Fue un honor interpretar a Mary", señaló la actriz de Los Que Se Quedan. "Paul Giamatti y Dominic Sessa... ¿Que más puedo decir? No sé qué hice para merecer compañeros de escena como ustedes, pero estoy increíblemente agradecida".

"Las películas independientes son el corazón de esta industria y vale la pena luchar por ellas", puntualizó D'Vaine al subir al escenario por su premio. Posteriormente, Sessa, que debutó en cine con este mismo filme, se llevó la estatuilla por Mejor Actuación Debutante.

La gala de este año de los Spirit Awards se realizó de nueva cuenta en la playa de Santa Mónica, conducida por Aidy Bryant, comediante y ex miembro de Saturday Night Live.

Conocido por ser un evento mucho más relajado y casual, de bajo presupuesto y celebrado comúnmente dentro de una gran carpa en la playa, este año ese estilo "desgarbado" provocó varios dolores de cabeza a la organización de la ceremonia.

Y es que una persona realizó una protesta propalestina afuera de la carpa de los Spirit, con la ayuda de una bocina, lo que hizo que durante casi toda la gala se escucharan sus cánticos desde fuera.

Durante todo el evento se escuchó la protesta: "¡Libres! ¡Palestina! ¡Viva Palestina! ¡Alto el fuego ahora!". Varios presentadores como los comediantes Jim Gaffigan y Jimmy O. Yang tomaron esta incómoda situación como comidilla del show. "Esta es una ceremonia sobre el mundo del cine independiente, así que estoy acostumbrado a que me griten en el set", bromeó Yang.

De acuerdo con Deadline, la seguridad del lugar no pudo hacer nada para detener la protesta del joven, pues técnicamente no se encontraba violando la ley, por lo que esta duró hasta el final del show.

Con estrellas en la audiencia como Natalie Portman, Jessica Chastain, Jude Law, Natalie Portman y Anne Hathaway, los Spirit Awards de este año avanzaron sin mucho glamour pero sí bastante amor al cine indie.

Celine Song, directora de Vidas Pasadas, subió al escenario en dos ocasiones, para recibir el premio a Mejor Dirección y Mejor Película. La cinta aspiraba a cinco premios independientes este año.

Como representante de México en la categoría de Película Internacional estaba la cinta Tótem, de Lila Avilés. Sin embargo, el premio se lo llevó Anatomía de una Caída, de Francia.

Otro premio importante de la noche fue el de Mejor Actuación en una Película, otra categoría neutral con 10 competidores. Jeffrey Wright ganó por su rol en American Fiction, superando a colegas como Jessica Chastain, Greta Lee, Judy Reyes y Andrew Scott, entre otros. Wright también está nominado al Óscar este año.

En el apartado televisivo, las grandes ganadoras fueron The Last of Us, que se llevó dos premios: Mejor Actuación de Reparto en una Nueva Serie Guionizada, para Nick Offerman, y Actuación Revelación, para el pequeño Keivonn Montreal Woodard, quien agradeció el premio en lenguaje de señas.

Finalmente, Bronca (Beef), la miniserie fenómeno de Netflix, se llevó dos galardones, incluyendo el de Mejor Actuación para Ali Wong. El show ha tenido una gran racha en las últimas galas de premios, incluyendo el Globo de Oro y los Emmys.





Lista de Ganadoras

CINE

Mejor Película

Vidas Pasadas

Mejor Actuación Principal

Jeffrey Wright por 'American Fiction'

Mejor Director

Celine Song por 'Vidas Pasadas'

Mejor Actuación de Reparto en una Película

D'Vaine Joy Randolph por 'Los Que se Quedan'

Mejor Actuación Revelación en una Película

Dominic Sessa por 'Los Que Se Quedan'

Mejor Primera Película

'A Thousand and One', de A.V. Rockwell

Mejor Documental

'Four Daughters'

Mejor Película Internacional

'Anatomía de una Caída', de Francia

Mejor Primer Guion

Samy Burch y Alex Mechanik por 'May December'

Mejor Guion

Cord Jefferson por 'American Fiction'

Mejor Edición

Daniel Garber por 'How to Blow Up a Pipeline'

Mejor Cinematografía

Eigil Bryld por 'Los Que se Quedan'

TELEVISIÓN

Mejor Nueva Serie Guionizada

'Bronca'

Mejor Actuación en una Nueva Serie Guionizada

Ali Wong por 'Bronca'

Mejor Actuación de Reparto en una Nueva Serie Guionizada

Nick Offerman por 'The Last of Us'

Mejor Actuación Revelación en una Nueva Serie Guionizada

Keivonn Montreal Woodard por 'The Last of Us'

Mejor Reparto en una Nueva Serie Guionizada

'Jury Duty'

Mejor Serie No Guionizada o Documental

'Dear Mama'

PREMIOS ESPECIALES

Producers Award

'Monique Walton'

Robert Altman Award

'Showing Up'

Someone to Watch Award

Monica Sorelle, directora de 'Mountains'

John Cassavetes Award

'Fremont'