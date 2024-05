Sara Maldonado habla de cómo superó la infidelidad

En el punto más fuerte de la pandemia Sara Maldonado vivió una de sus mayores pesadillas: enterarse de la infidelidad de su pareja, tener un aborto y contagiarse de Covid-19.

Esto le provocó una fuerte depresión, aunado de que expuso todo lo sucedido en sus historias en Instagram ante los más 300 mil seguidores que tenía a finales de noviembre del 2020, algo ocasionado desde su dolor y su duelo, de ese momento.

Tres años y medio después, la actriz de telenovelas y series habla sobre este episodio complicado, que afortunadamente, dijo, ya superó y ahora ya es una mujer renovada.

"Fue un momento sumamente complicado en mi vida, en ese momento yo acababa de perder un bebé de él (su ex Juan Sebastián Ávila). Entonces ustedes que son mamás seguramente pueden entender la cantidad de hormonas que tenía en el cuerpo", expresó a un programa de Telemundo.

Cuando le preguntaron si se arrepentía de este arranque de enojo que tuvo en aquel momento en el que expuso su intimidad, la veracruzana de 44 años comentó que hubo momentos en que sí y otros momentos en que no.

"Pero la conclusión, después de varios años es que no me arrepiento definitivamente, igual no fue la forma como me tuve que haber expresado; estaba en shock, esa es la palabra, era pandemia, estábamos todos encerrados, yo sola en casa y había esta cuarentena.

"Me quedo con la parte de que a muchas mujeres les sirvió de experiencia, saber que nos puede pasar a todas", indicó la artista de "El juego de la vida", "Camelia, la texana", "Mujeres asesinas", entre otras producciones como "La lotería del crimen" de Azteca, que ya grabó su tercera temporada.





¿Ahora cómo enfrenta al amor?

Ante esta desilusión, mencionó que ahora tiene más fortaleza para enfrentar el amor, pues indicó que con el paso de los años ha aprendido a sanar y a perdonar.

"Es importante aprender a perdonar a las personas, perdonarnos a nosotros y que las circunstancias no te roben, si esa circunstancia me hubiera robado algo más, yo soy la que pierdo". Sara Maldonado

En cuanto supo de la infidelidad, Maldonado no dudó en relatar todo lo ocurrido en sus redes sociales; esto fue lo que escribió en su momento:

"¡Ayuda! Anoche mi ex, Juan Sebastián Ávila se cogió a una puta en Tulum, obvio quiere proteger su identidad, cualquier dato se les agradecerá. Obvio esta vieja sabía que tenía novia y le valió. P.D. Yo en casa encerrada por COVID-19.

"Y hay más... hace tres semanas aborté al bebé que estábamos esperando ¡Anda puta! Da la cara o @juan.sebastian.avila di quién es. Y para que se entienda, perdí a mi bebé y me tuvieron que meter al hospital para hacerme un aborto y al otro día se fue a trabajar y me quedé sola en una profunda depresión", dijo Sara quien consideró que la infidelidad fue una consecuencia por la adicción que supuestamente tiene Ávila a la cocaína.