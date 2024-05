Lorena Herrera quiere más

Más allá de las controversias que se pueden generar en un reality show, como "Siempre Reinas", Lorena Herrera afirmó que disfrutó la experiencia tanto... ¡que quiere más!

La actriz aseguró que espera una tercera temporada de la serie de Netflix que en su segunda edición la reunió de nuevo con Lucía Méndez, y por primera vez con Olivia Collins, Dulce y Rosa Gloria Chagoyán.

"Pase lo que pase, definitivamente sí, me encanta este formato, amo este proyecto de ´Siempre Reinas´; me encanta poder compartir cosas de mi vida, cosas que considero importantes para el público", expresó.

Herrera aseguró que los directivos de la plataforma están contentos con los resultados de la segunda temporada.

"Por lo que menciona la gente de Netflix, va mejor que la primera temporada, y estuvo en tercer lugar las dos primeras semanas de su estreno, en el top ten de México", aseguró.

GUSTA AL PÚBLICO

"Así que están contentos con la serie y es que a la gente le ha gustado mucho", agregó.

Cuando a ella le ofrecieron ser parte de la nueva edición, afirmó que no lo dudó.

"Yo, realmente estaba segura de que nos iba a ir bien, porque considero que es algo que la gente quiere ver", expresó la rubia.

"Y es que lo ve gente más grande, gente joven, mujeres, hombres y gente de la comunidad lo ha aceptado muy bien, pero considero que las mujeres de más de 40 años es el público principal de Siempre Reinas", explicó.

Herrera declaró que hay una audiencia descuidada, pues regularmente las series están enfocadas a cierto sector de audiencia.

HONESTAS

"Las mujeres de 40 y más es un público bastante descuidado, no hay proyectos en sí para ellas como tal, entonces, creo que les gusta éste. No son personajes los que hacemos, son nuestras propias personalidades con las cuales se identifican, algunas con más y con otras no", consideró.

Lo que sí es importante, señaló la actriz, es que cada una de las participantes revela ciertos detalles de su carrera o personalidad desconocidos por el público.

"Creo que es un proyecto que entretiene y divierte a la gente. Eso me gusta mucho de los realities, que te pueden conocer un poco más como somos realmente", compartió.