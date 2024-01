¡Rompe el silencio!

Ciudad de México

Lorena Herrera rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad de su esposo Roberto Assad, contestando de una manera muy diplomática a los cuestionamientos que se le hicieron durante la conferencia de prensa de la obra "Hijas de su madre", donde ella participa.

"De hecho, fue toda una estrategia armada para que esta puesta en escena tenga mucho más punch – dijo sarcástica Lorena. Estoy muy bien, de hecho, mi marido me vino a traer y me despedí con un beso, eso dice algo".

El periodista Jorge Carbajal dio a conocer esta semana en su canal de Youtube unas capturas de pantalla de una conversación que supuestamente Assad tuvo con otra mujer, la cual era muy sexual y subida de tono, comprobando de esta manera una infidelidad hacia Lorena Herrera.

"Para que yo pueda decir ´mi marido me está poniendo el cuerno´, tráiganme un video cuando esté entrando a un hotel. Yo sé cómo es, es un tipo sano mentalmente, sano físicamente, no toma, no tiene amigas, no tiene casi amigos y los que tiene los ve dos veces en el año; no sale, siempre está conmigo, es un hombre muy hogareño. En 20 años no se le ha sabido un chisme y yo nunca le he sabido nada".

Lorena explicó que en cuanto le hicieron llegar las capturas de pantalla de dicha conversación, ella de inmediatamente se las mostró a Roberto Assad y le pidió que le dijera de viva voz que si era cierto o no, a lo que el modelo reaccionó sin saber de qué le hablaba y le aseguró que no era verdad.

"Un hombre infiel lo hueles, a veces desde que comienzas a andar con él. Yo ya tuve una pareja que me fue infiel y a los dos años lo supe, cuando salió aquella infidelidad se destaparon muchas otras más. Un hombre que es agresivo o que te golpea, no va a salir eso 20 años después, sale desde el inicio, es lo mismo con un hombre coqueto".

También explicó que este escándalo no afectó para nada la relación que tiene con Assad, porque dijo conocerlo muy bien y han madurado juntos a lo largo de las dos décadas que llevan de compartir la vida.

"Tengo toda la confianza en él y ésta no se da en uno o dos años, y el amor que le tengo ha sido creado en estos 20 años. Este tipo de cosas son muy fáciles de armar, además no da ni la fuente de quién es la tipa, si vas a dar la nota dala bien".

Lorena aseguró que toma las cosas de quien viene, y definió al comunicador Jorge Carbajal como una persona que inventa cosas para obtener visualizaciones para su canal, además recordó que hace dos años él mismo aseguraba que tenía pruebas para demostrar que ella era hombre, pero cuando la actriz lo retó para que las hiciera públicas en el programa que quisiera, no obtuvo respuesta del también youtuber.

"Le dije, ´perfecto, lleva las pruebas en un programa en vivo y yo te demuestro en 20 segundos, con un ultrasonido y una ginecóloga certificada que sí lo soy´; entonces si es un hombre que se la pasa diciendo mentiras para que la gente vea su programa, qué te puedes esperar de él".

Sobre la posibilidad de demandar a Carbajal, Lorena Herrera aseguró que no, debido a que el comunicador no tiene ni 20 mil pesos en su cuenta de banco para responder, entonces ella no quiere perder dinero pagando abogados, ni su tiempo para obtener sólo una disculpa pública.

"Tomaré otro tipo de cartas en el asunto, demanda no porque no tiene un centavo, pero otra vez lo vuelvo a retar aquí, demuestra lo que dijiste... si lo demuestras verdaderamente yo te doy dos millones de pesos y si no tú cierras tu canal miserable que tienes.

"A mí me da tristeza porque tengo una relación de 20 años muy bonita y que para mí es lo más lindo, lo más puro y lo más hermoso que tengo. Decidí no tener hijos entonces para mí lo más importante es mi matrimonio, me da un poco de tristeza que lo ensucien por esto".