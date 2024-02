Angélica Vale, feliz de perder ¡20 kilos!

"Fueron como 20 (kilos)... híjole, yo siempre se los había dicho: no me los comí... Me hubiera encantado comérmelos porque con tres lechugas hubiera bajado más rápido, pero no me los comí". ANGELICA VALE, ACTRIZ

Monterrey, NL.- Con el humor que la caracteriza, Angélica Vale aseguró que los 20 kilos que recién perdió no se los comió nunca.

TEMA HORMONAL

La actriz de Vaselina Timbiriche aseguró que su sobrepeso era una cuestión hormonal, y fue hasta que encontró el endocrinólogo que dio con su problema, que pudo bajar de manera contundente.

"Fueron como 20 (kilos)... híjole, yo siempre se los había dicho: no me los comí", expresó Vale entre risas.

"Me hubiera encantado comérmelos porque con tres lechugas hubiera bajado más rápido, pero no me los comí, fue más bien un rollo hormonal que tuve con mi segundo hijo, que se me dispararon las hormonas para todos lados. La verdad es que sí también estoy haciendo una dieta, porque entré a una donde me han enseñado a comer de todo, pero balanceado".

La actriz y cantante, de 48 años, aclaró que fueron tres razones por las que ahora luce más curvilínea.

"La doctora, la obra de teatro y la alimentación que sí la cambié un poquitín", señaló.

"Todo ayudó, pero desde hace como un año. Digo, empecé hace un año, lo que pasa es que el cambio como que se vio muy rápido, pero ya eran meses de estar intentándole, yendo con la doctora, viendo qué funcionaba y qué no y pues ya bajé".

Accesible, la madre de dos niños: Angélica Massiel y Daniel Nicolás, platicó amenamente de su cambio físico.

"No me puedo quejar en lo más mínimo", dijo en torno a si fue criticada en redes sociales por su imagen.

"Incluso cuando regresé a hacer Mentiras, El Musical, en mi segundo embarazo; me quedaba la ropa de cinco meses de embarazo, y yo lloraba, decía: 'Si ya tuve al niño, ¿por qué sigo con esta panza?'. Me acuerdo que Morris Gilbert me agarró y me dijo: '¿No viste lo mismo que yo vi, verdad?, porque yo vi un teatro lleno, la gente aplaudiéndote'. A la gente le valió gorro. Fue cuando yo dije: 'Ah, caray, tienes razón'".

A partir de ese momento, indicó Vale, se relajó en la cuestión de bajar de peso.

"Por eso me tardé tanto en encontrar a la persona indicada que me ayudara, porque también decía: 'Pues es que, a lo mejor ya me tengo qué quedar así (llenita) para toda la vida'", compartió.

"La verdad es que sí quería bajar, sobre todo por mis hijos y por estar saludable, que era lo que más me importaba".

La hija de Angélica María y Raúl Vale indicó que tiene muchos proyectos por realizar este 2024, y por supuesto contempla seguir en Vaselina.

Vale sigue radicando en Los Ángeles, donde tiene fincada su residencia, pero por motivos laborales se la pasa viajando entre Estados Unidos y México.

"Estoy yendo y viniendo", compartió, "la cara de cansada, la ojera, es porque ando como una loca, voy y vengo, pero vale la pena porque allá están mis chamacos".