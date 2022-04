Lo vetan por ¡alzar la voz!

DESCONOCE EL MOTIVO

Yo he dado entrevistas en TV Azteca desde que estaba en Televisa, llevo años y años dando entrevistas y nunca me han vetado por eso, eso no es el motivo", aseguró.

También señaló que no había detallado lo que sucedió porque nadie se lo preguntó, y aunque no quiso ahondar en detalles, enfatizó que era "obvio" el motivo. "También se dice por ahí que no he aclarado el punto, no lo aclaré porque nadie me preguntó, todo el mundo asumió que era por una entrevista a TV Azteca, cosa que la he dado a toda mi vida y no, no fue por eso, la razón no se dice abiertamente, pero creo es más que obvia, ¡piénsenle!", expresó.

¡NO LO ENTREVISTAN!

Fue durante la alfombra roja de la película "¿Y cómo es él?", que se realizó en la Ciudad de México, que Eugenio Derbez resaltó a los medios de comunicación que no estaba presente Televisa para entrevistarlo.

"¡Ah! mira, no está la empresa que me vetó... Pues con razón", expresó Derbez mientras una reportera le dijo: "Es donde naciste (como artista)", a lo que Eugenio respondió: "Sí, pero estoy vetado". También apuntó que no le duele la decisión de la televisora con la que tuvo exclusividad por años. "No, ay, por Dios (no me duele). Ya no me preocupa, pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar", dijo.

POR ALZAR LA VOZ

De igual forma, comentó que, debido a que siempre ha alzado la voz ha sido objeto de amenazas. "Me he metido en problemas por eso, pero nunca me he quedado callado, para eso tenemos voz, pero sí he recibido amenazas, me han vetado".

El pasado 23 de marzo hubo una petición pública de un grupo de artistas como Eugenio Derbez, académicos, ambientalistas y comunidades originarias de revisar el nuevo tramo del Tren Maya, lo que causó molestia en Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

Al día siguiente, el mandatario mexicano llamó "pseudoambientalistas" a las figuras que aparecieron en el clip. "¿Cuándo estos artistas, ambientalistas, se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco?", cuestionó en su conferencia mañanera.

AMLO SE LO TOMA PERSONAL

Ante estas declaraciones se desataron dimes y diretes entre políticos, ambientalistas, y la comunidad artística, y al cuestionar al actor por sus acciones durante la alfombra roja de "¿Y cómo es él?", expresó que el presidente de México se lo había tomado personal.

"Se tomó personal lo del Tren Maya, no fue personal, nosotros quisimos dar voz a la gente que se nos acercó, yo ni siquiera soy experto en eso", explicó Eugenio Derbez.