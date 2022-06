Lo operan de emergencia

Hace una semana, Mauri se dijo agradecido con su donador, pues volvió a nacer tras verse muy delicado por el coronavirus; ahora regresaba al hospital pero a un chequeo.

"De regreso a Shands. Pero a mis chequeos después del trasplante. Cumpliendo un año y medio con mis nuevos pulmones. Gracias a Dios a mi donador y a los doctores por este gran milagro!!! A mi familia y todos ustedes que siguen pidiendo por mi. ¡GRACIAS!", escribió y acompañó el mensaje con una foto de sí mismo sonriente.

En marzo, el actor mexicano también asistió a sus chequeos en compañía de su hijo; Toño confesó que se sentía conmovido por haber pasado por ese pasillo donde meses atrás lo despidieron con los mejores deseos y atenciones.

"¡Que gran día!. Regresar después de un año y tres meses al hospital donde me hicieron mi trasplante y poder saludar a mis doctores y a las enfermeras que me cuidaron. Fue muy emocionante volver a ver el pasillo donde me despidieron. Doy gracias a Dios todos los días por mi donador y su familia y por los doctores que de la mano de Dios son parte del milagro", consideró.