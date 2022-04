Lo atacan los ´mostros´

Este proyecto está pensado, principalmente, en las criaturas, porque me di cuenta de que los niños querían mucho a Albertano. Tengo muchos fans niños, por eso quisimos hacer esto con un humor blanco pero lleno de aventuras, suspenso. Es recurrir a esta imaginería mexicana tan vasta, llena de cosas fantásticas". Ariel Miramontes, Albertano, comediante

La lucha continúa. Lola D´bo (Maribel Guardia) va tras la bruja Casilda (Olivia Collins) para averiguar el secreto de la eterna juventud. Mientras tanto, la perseguida sigue los pasos de Albertano (Ariel Miramontes), ya que él es el único con un corazón noble.

En esta ocasión, los "mostros", como los llama el protagonista, se enfrentarán en un ring; la batalla entre el bien y el mal se hace presente por primera vez en la serie: el corazón de Albertano está en juego.

Pero, para evitar que Casilda logre su cometido, Albertano acude con un superhéroe mexicano: El Hijo del Santo.

ACCIÓN Y AVENTURA

"Aquí la acción y la aventura ya va bien avanzada, la bruja ya va tras mi corazón, me lo quiere chupar porque lo tengo puro y porque soy un ser de luz, el elegido; las brujas son los ´mostros´. Claro que no me voy a dejar.

"Yo vine a la Arena a pedirle ´autsilio´ porque como su papá sí luchó contra mucho ´mostro´, que ya es sabido de cultura general que él acabó con una legión de monstruos, acabó con mujeres ´guampiro´, mujeres lobo; vamos a tener el primer enfrentamiento entre el bien y el mal en Albertano contra los ´Mostros´", dijo Ariel Miramontes, en voz de su personaje.

Albertano y El Macaco (José Luis Guarneros) interrumpen el inicio de la lucha entre El Hijo del Santo y los Perros Claustrofóbicos de Neza, pero ambos se darán cuenta de que no será el héroe que tanto esperan; bueno, al menos, al principio, ya que, a pesar de la valentía de su padre, éste tiene un obstáculo que no ha podido superar.

A VENCER MIEDOS

"Yo estaba a punto de iniciar una lucha y me pide que lo ayude, que está desesperado. Me empieza a platicar un poco de la bruja y el hombre de la máscara recuerda cosas. Se niega a ayudarlo porque le platicó una historia en donde una chica del servicio doméstico se convirtió en lobo y lo quería matar.

"El mensaje de este capítulo es que (Albertano y El Macaco) me ayudaron a vencer mis miedos hacia los monstruos; quienes ayudaron al Hijo del Santo son ellos", aseguró el luchador.

Es así como se desarrolla uno de los capítulos de la serie Albertano Contra los Mostros, que estará disponible en junio de 2022 por Las Estrellas.

Las villanas serán Guardia y Collins, quienes aseguran que el hecho de someterse, en diferentes ocasiones, a caracterizaciones diferentes, les representa un gran reto.

LOS PERSONAJES

"Lola D´bo es una mujer obsesionada con la belleza. Se inyecta cosas en la cara, vende prótesis, tiene una clínica espectacular carísima. Es una mujer muy rica, pero descubre en un libro que hay una bruja que tiene el secreto de la eterna juventud.

"Se obsesiona con liberar a la bruja, que compra un convento antiguo, donde viven niños y ancianos y donde está la bruja; a ella no le importa tirarlos en la calle: les compra un terreno contaminado en Hidalgo para deshacerse de ellos y sacar a la bruja", dijo Guardia.

El proyecto cuenta con 13 capítulos. Lo coescribieron Ariel y Carlos Miramontes, José Luis Guarneros y Jesús Salcedo, y está producido por André Barrén.